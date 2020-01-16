Almanya kömür santrallerini planlanandan 3 yıl erken kapatabilir
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Almanya kömür santrallerini planlanandan 3 yıl erken kapatabilir

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve kapatma kararından etkilenen eyalet yöneticileri arasında imzalanan mutabakata göre hava kirliliğine neden olan santrallerin tamamen devre dışı bırakılması erkene çekilecek

16.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:41
Almanya kömür santrallerini planlanandan 3 yıl erken kapatabilir

kömürle çalışan elektrik santrallerine 2035 yılında yani öngörülenden üç yıl daha erken son verebilir.


Almanya Başbakanı ve kapatma kararından etkilenen eyalet yöneticileri arasında imzalanan mutabakata göre hava kirliliğine neden olan santrallerin tamamen devre dışı bırakılması erkene çekilecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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