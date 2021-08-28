Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye'ye geliyor
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Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye'ye geliyor

Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye'ye geliyor
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Politika

ALMANYA Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye geliyor.

ALMANYA Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye geliyor.

Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Heiko Maas'in yarın Türkiye'ye geleceği açıklandı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Heiko Maas 29 Ağustos 2021 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerimizin ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra, başta Afganistan'daki gelişmeler olmak üzere bölgesel konuların ele alınması öngörülmektedir" ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz

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