Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Acil önlem alınmazsa Yahudiler kitlesel olarak ülkeyi terk edecek
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Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Acil önlem alınmazsa Yahudiler kitlesel olarak ülkeyi terk edecek

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yükselen antisemitizme karşı acil önlemler alınmazsa Yahudilerin "kitlesel ölçüde" ülkeyi terk edebileceğini söyledi.

27.01.2020 09:58 | Son Güncelleme: 27.01.2020 09:58
Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Acil önlem alınmazsa Yahudiler kitlesel olarak ülkeyi terk edecek

Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yükselen antisemitizme karşı acil önlemler alınmazsa Yahudilerin "kitlesel ölçüde" ülkeyi terk edebileceğini söyledi.


Auschwitz toplama kampının kurtuluşunun 75. yıl dönümü arifesinde haftalık Der Spiegel dergisi için yazan Maas, Yahudi karşıtı hakaret ve saldırıların, gerçek hayat ya da çevrim içi ortamlarda, "her gün karşılaşılan bir olay" haline geldiğini ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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