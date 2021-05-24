Almanya'daki camilerde Kovid-19'a karşı aşı kampanyaları sürüyor
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Almanya'daki camilerde Kovid-19'a karşı aşı kampanyaları sürüyor

Almanya'daki camilerde Kovid-19'a karşı aşı kampanyaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek - Haberler | Güncel

Almanya'nın Duisburg kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) merkez camisinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak amacıyla düzenlenen aşı kampanyasının ilk gününde 1200 kişi aşılandı.

Almanya'nın Duisburg kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) merkez camisinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak amacıyla düzenlenen aşı kampanyasının ilk gününde 1200 kişi aşılandı.

Camide yarın da devam edecek aşı kampanyasında, iki günde toplam 2 bin 400 kişiye "Johnson & Johnson" aşısının yapılması ön görülüyor.

Duisburg DİTİB Merkez Camisi Başkanı Yusuf Aydın, camiye ibadet etmek amacıyla gelen cemaatle birlikte, salgının ortaya çıktığı günden beri virüsün yayılmaması için her türlü önlemi aldıklarını söyledi.

Cami cemaatinin yanı sıra bölgede oturan Alman komşularından gelen talep üzerine aşı kampanyasına katıldıklarını ifade eden Aydın, "Bu konudaki talepleri yetkililere ilettik. 4-5 haftalık bekleme süresinin ardından aşı temini sağlandı ve organizasyonu gerçekleştirdik. Bu aksiyondan hem cami cemaati hem de Alman komşularımız memnun oldular. İlk gün aşı vurulamayanlara ikinci gün öncelik tanınacak. Gerçekten yoğun ilgi var ve herkes çok memnun." dedi.

Almanya'daki camilerde Kovid-19'a karşı aşı kampanyaları sürüyor
Almanya'daki camilerde Kovid-19'a karşı aşı kampanyaları sürüyor
Almanya'daki camilerde Kovid-19'a karşı aşı kampanyaları sürüyor
Almanya'daki camilerde Kovid-19'a karşı aşı kampanyaları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

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