Almanya'da yaşayan anneden terör örgütü PKK'nın kaçırdığı kızına görüntülü mesaj Açıklaması
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Almanya, PKK, Güncel

Almanya'da yaşayan anneden terör örgütü PKK'nın kaçırdığı kızına görüntülü mesaj Açıklaması

Almanya'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Nilüfer T'ye sosyal medyadan yayımladığı görüntülü mesajla "Hep baskı altındasın.

10.04.2020 21:40 | Son Güncelleme: 10.04.2020 21:40
Almanya'da yaşayan anneden terör örgütü PKK'nın kaçırdığı kızına görüntülü mesaj Açıklaması

Almanya'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Nilüfer T'ye sosyal medyadan yayımladığı görüntülü mesajla "Hep baskı altındasın. Bu mu özgürlük?" diye seslenen anne Maide T, "Evine dön" çağrısında bulundu.

Ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri nedeniyle görüntülü mesajını sosyal medyadan paylaşan Maide T, kızına "Kızım, 5 aydır terör örgütünün ne olduğunu anlamış olman lazım. Lütfen durum daha kötü olmadan gittiğin yoldan geri dön." diye seslendi.

Kızı Nilüfer'e özlemini onun kıyafetlerini her gün koklayarak gidermeye çalıştığını anlatan Maide T, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kızım, özgürlük adı altında evini terk edip gittin. Bunların özgürlükle uzaktan yakından alakalarının olmadığını anlamış olman lazım. Hep baskı altındasın. Bu, mu özgürlük? Dağa gitmeye kalkarsan, sen o zaman görürsün. Gittiğine, gideceğine pişman olursun. Durum daha da kötü olmadan geri gel. Bize azap çektirme."

Terör örgütü PKK elebaşılarına da seslenen hüzünlü anne, "İnsanlara acı çektiriyorsunuz. Ben, sizi Allah'a şikayet ediyorum. Allah size en yakın zamanda varlığını ispat edecektir. Çocuklarımızdan uzak durun." dedi.

Maide T, geçen yıl 12 Kasım'da "Okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından, o zamandan beri haber alamadığını söyledi.

Acılı anne, terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen dernek ile Brandenburg Kapısı ve Federal Meclis önünde gösteri yaparak kızının terör örgütünden kurtarılmasını istemişti.

Kaynak: AA

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