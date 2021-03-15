Almanya'da vefat eden Kore Gazisi Ermeni asıllı Minas Kaya, Türk bayrağıyla son yolculuğuna uğurlandı

Almanya'nın Bremen kentinde 91 yaşında vefat eden Kore Gazisi Ermeni asıllı Minas Kaya, son yolculuğuna Türk bayrağıyla uğurlandı.

51 yıldır Almanya'da yaşayan ve geçen hafta kalp yetmezliği sebebiyle vefat eden Kore Gazisi Minas Kaya'nın tabutuna, vasiyeti gereği Türk bayrağı sarıldı.

Huckelriede mezarlığındaki cenaze töreninde konuşan oğlu Murat Kaya, babalarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Babamın tek vasiyeti son yolculuğuna Türk bayrağına sarılı olarak gitmekti. Onu da burada gerçekleştirdik." dedi.

Babasının bütün dinlere saygısının sonsuz olduğunu vurgulayan Murat Kaya, "Dinlere saygısı nedeniyle cenazede papaz istemedi. Herkesin inancına göre kendi duasını etmesini ve Fatiha okumasını istedi. Biz de öyle yaptık" diye konuştu.

Defin işleminden sonra ailenin tabut üzerindeki Türk bayrağını evlerinde anı olarak saklayacağı öğrenildi.

Yozgat doğumlu Kaya için Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şubesi'nce bir taziye mesajı da yayımlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Birol Tan