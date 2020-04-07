Almanya'da vatandaşın maske eksikliğini Türk terziler gideriyor
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Almanya'da vatandaşın maske eksikliğini Türk terziler gideriyor

Terzide maske dikim detayları Renkli maskelerden detaylar Berlin'de Spandau ilçesinde terzilik yapan Talat Kıran'ın açıklaması Wilmersdorf semtinde ağabeyi ile terzi dükkanını işleten Cengiz Pamuk'un açıklaması - Berlin'de Spandau ilçesinde terzilik yapan Talat Kıran: "Müşterilerimiz...

07.04.2020 13:07 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:10
Almanya'da vatandaşın maske eksikliğini Türk terziler gideriyor

Terzide maske dikim detayları

Renkli maskelerden detaylar

Berlin'de Spandau ilçesinde terzilik yapan Talat Kıran'ın açıklaması

Wilmersdorf semtinde ağabeyi ile terzi dükkanını işleten Cengiz Pamuk'un açıklaması - Berlin'de Spandau ilçesinde terzilik yapan Talat Kıran:

"Müşterilerimiz maske bulamadığı için bizden bunları dikmemizi talep ettiler"

Wilmersdorf semtinde ağabeyi ile terzi dükkanını işleten Cengiz Pamuk:

"Berlin'de yaşanan maske sıkıntısından dolayı 4 hafta önce maske üretimine başladık"

BERLİN (AA) – ERBİL BAŞAY - Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çoğu Türk terzi, kumaştan maske üreterek müşterilerine sunuyor.

Alman hükümeti tarafından Kovid-19 salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler arasında maske takılması önerisi yer almasa da uzmanlar, maske kullanılmasını tavsiye ediyor.

Ülkede hem eczanelerde hem de marketlerde maske bulunamıyor. Alman hükümeti ise sağlık personeline maske temin etmek için değişik ülkelerle temasa geçerken, getirilecek maskelerin de vatandaşlara dağıtılması öngörülmüyor.

Bu arada, Berlin eyaletinin salgınla mücadele etmek için satın aldığı 200 bin maskeye birkaç gün önce Tayland'ın başkenti Bangkok'ta ABD'nin el koyduğu açıklandı. Eyaletin İçişleri Bakanı Andreas Geisel, bundan dolayı ABD'yi "modern korsanlıkla" suçladı.

Daha sonra Berlin eyaleti, tıbbi maske ve önlükleri Çin'den alarak ülkeye getirdi ve bu malzemeleri sağlık ve yaşlı bakım evlerindeki personele dağıtacak.

Vatandaşlar ise eczane ve marketlerde tıbbi maske bulamadığı için terzilerden kumaş maske temin ederek eksikliklerini gideriyor.

Berlin'de Spandau ilçesinde terzilik yapan Talat Kıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyayı saran koronavirüsten dolayı insanların önlem amaçlı kullanmak için maske bulamadıklarından endişe duyduklarını belirtti.

Kıran, müşterilerden maske talebinin artması üzerine üretime geçtiklerini kaydetti. Maskeyi pamuklu kumaştan büzgülü bir şekilde diktiklerini ifade eden Kıran, "Bu kumaşları tedarik ederken kadınlar ve erkekler için farklı renklerde seçiyoruz. Çocuklar için de futbol amblemli yapıyoruz. Müşterilerimiz rağbet gösteriyor. Talepler iyi." dedi.

Kıran, virüsten dolayı getirilen kısıtlamalardan bazı sıkıntılar yaşadıklarını, bu yüzden üretime daha fazla ağırlık veremediklerini de söyledi.

Çalışırken hastalığın bulaşmaması için sosyal mesafeyi koruduklarını belirten Kıran, "İnsanlar da bunun bilincinde. İnşallah bu Kovid-19'u atlatılır da dünyada herkes rahat eder." diye konuştu.

Wilmersdorf semtinde ağabeyi Ahmet Pamuk ile terzi dükkanını işleten Cengiz Pamuk da müşterilerden aldıkları yoğun talep üzerine maske dikmeye başladıklarını belirterek, "Berlin'de yaşanan maske sıkıntısından dolayı 4 hafta önce maske üretimine başladık." ifadesini kullandı.

Pamuk, maskeler için kullanılan kumaşın hijyen standartlarına uygun olmasına dikkat ettiklerini aktararak, "Maskeleri, 90 derecede yıkanıp tekrar kullanılabilecek türden kumaşlardan yapıyoruz." diye konuştu.

Maskeleri hem erkek hem de kadınların kullanacağı şekilde diktiklerini, çocukların maskelerinin ise küçük boyutta olduğunu anlatan Pamuk, "Genelde herkes yaptığımız maskelerden memnun." değerlendirmesinde bulundu.

Pamuk, maskelere yaşlıların daha fazla ilgili gösterdiğini belirterek, yoğun talep aldıklarını, bunu karşılamak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

Öte yandan, başkent Berlin'de sokaklarda ve alışverişlerde zorunlu olmamasına rağmen maske takanların sayısı hızla artıyor.

Almanya'da vatandaşın maske eksikliğini Türk terziler gideriyor

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Almanya'da vatandaşın maske eksikliğini Türk terziler gideriyor
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