Almanya'da Sokakta Yabancı Avına Çıkan Aşırı Sağcılara Hükümetten Kınama

ALMANYA'nın Chemnitz kentinde pazar günü yaşananlar 1990'lı yılların başında yaşanan yabancılara yönelik kanlı saldırıları hatırlattı. Kentte yapılan şenlik sırasında farklı milliyetlerden iki grup arasında yaşanan kavgada bıçakla yaralanan 35 yaşındaki bir Alman hastanede hayatını kaybetti. 33 ve 28 yaşındaki iki kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis iki kişiyi gözaltına aldı. Kavganın nedeni belirlenemedi. Ama sosyal medyada ölen 35 yaşındaki kişinin, bir kadına cinsel taciz bulunduğu ve bıçaklandığı iddiaları yayıldı. Polis bu iddiaları yalanladı.

HALKI LİNÇE ÇAĞIRDI

Almanya'nın anamuhalefet partisi aşırı sağcı AfD'nin federal milletvekili Markus Frohnmaier ise halkı linçe çağırdı. Frohnmaier, Twitter hesabından "Eğer devlet vatandaşını koruyamazsa, o zaman insanlar sokağa dökülüp kendi kendini korur. Ölüm getiren, "Bıçakçı göçmenleri" durdurmak bugün vatandaşlık görevi. Bu senin baban, oğlun, kardeşin de olabilirdi" diye yazarak halkı sokaklara davet etti. AfD, kentte pazar günü öğleden sonra 100 kişinin katıldığı bir gösteri düzenledi.

'YABANCILAR DEFOLUN'

Aşırı sağcı holigan grubu 'Kaotic Chemnitz' de, "Kentin kime ait olduğunu gösterelim" diye çağrı yapınca kent merkezinde 800 kişi toplandı. Yürüyüşe geçen aşırı sağcılar, "Yabancılar defolun", "Sizi burda istemiyoruz", "Halk biziz" sloganıyla sokaklarda terör estirdi. Göstericiler sokaklarda yabancıları kovaladı ve polisle çatıştı. Olayların büyümesi üzerine şehir şenliği iptal edildi, Dresden ve Leipzig kentlerinden takviye polisler çağrıldı. Polis kentte kontrolü güçlükle sağladı.

HÜKÜMETTEN SERT KINAMA

Olay Almanya'da büyük yankı uyandırdı. Federal hükümet Chemnitz'deki olayları sert dille kınadı. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Chemnitz'teki görüntülerde yer alan olayların bir hukuk devletinde asla yeri olmadığını söyledi. Polisin cinayeti mutlaka aydınlatacağını belirten Seibert "Sokaklarda başka görünümlü, başka kökenden gelen insanların kovalanmasını veya sokaklarda nefreti yayma girişimini kabul etmiyoruz. Bunun bizim şehirlerimizde yeri yoktur" dedi.