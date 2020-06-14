Almanya'da PKK'dan kızını isteyen anne: Benim gibi çok anne var ama konuşamıyorlar
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Almanya'da PKK'dan kızını isteyen anne: Benim gibi çok anne var ama konuşamıyorlar

Şubat ayı itibariyle Almanya'nın başkenti Berlin'de başlattığı eylemlerle terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Nilüfer T'yi arayan anne Maide T, protestosunu Almanya Başbakanlık binasının karşısına taşıdı.

Almanya'da PKK'dan kızını isteyen anne: Benim gibi çok anne var ama konuşamıyorlar
14.06.2020 10:07 | Son Güncelleme: 14.06.2020 10:10

Şubat ayı itibariyle Almanya'nın başkenti Berlin'de başlattığı eylemlerle terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Nilüfer T'yi arayan anne Maide T, protestosunu Almanya Başbakanlık binasının karşısına taşıdı. Anne Maide T, Alman makamlarına sesini duyurmaya çalıştığını ifade ederek kendi gibi birçok anne olduğunu ama korkudan öne çıkmadıklarını belirtti.  

DHA'ya konuşan Anne Maide T, amacının sorumlu makamlara sesini duyurmak olduğunu ve konuyla ilgilenmelerini sağlamak olduğunu ifade etti. Maide T bu sebeple protestosunu başbakanlık binası önüne taşıdığını vurguladı.

'SALGIN SEBEBİYLE ÖRGÜT GENÇLERİ RAHATÇA KANDİL'E GÖTÜREMİYOR'Maide T, "Protestolarıma gelen insan sayısı yeterli değil, ama umut ediyorum ki gelecek hafta daha fazla insan katılacak. Koronavirüs nedeniyle insanlar, aileleriyle dahi rahat görüşemiyor. Sivil toplum kuruluşları ile görüşüyoruz, ama kurumlar üyelerini direk yönlendiremez. Koronavirüsün bizim davamıza iki türlü yansıması oldu. Bir, örgüt rahatça gençleri Kandil'e götüremiyor, diğeri ise benim yanıma gelebilecek insanları engelliyor. Son eylemimde, ilk kez bir Alman gazetecinin takip ettiğini gördüm, demek ki pankartlar ilgi görmeye başladı. Zaten hukuki yolları da başlatmak, avukat aracılığı ile de hakkımı aramak istiyorum" dedi.'YALNIZ KALDIM'Acılı anne, "Diyarbakır Annelerinin aksine, Berlin'de kendimi yalnız hissediyorum. Ama kimse davamdan ve eylemimden vazgeçeceğimi sanmasın. Hedefime ulaşana kadar, kızıma kavuşana kadar durmayacağım. Bunun sonunda ölsem bile asla vazgeçmeyeceğim. Evladımı alıp götüren vicdansızlar bunu bilsin. Yorulup bu işin peşini bırakacağımı sanmasınlar" diye konuştu.Eylemi için gelecek hafta çarşamba günü daha fazla halk desteğini beklediğini ifade eden Maide T,  "Berlin'de duyarlı vatandaşlar sırf benim için değil, tüm benzer durumda olan gençlerin adına bana desteğe gelmelerini rica ediyorum. Çünkü Avrupa'da çocuk büyütmek, ateşten gömlek giymek gibi bir şey. Çocuğunuz ya DEAŞ'a yada PKK'ya gidiyor, ya da başka örgütler çocukları kendi tarafına çekiyor. ya da uyuşturucu çeteleri kandırıyor. Çocuklar ya bir boşlukta, ya da bir arayış içinde olabiliyor" dedi.DEVLET DESTEĞİ BEKLİYORAnne Maide T Türkiye'deki yetkililere seslenerek "Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın, benim davamı Alman makamları ile görüşmelerini rica ediyorum. Alman makamları ile görüşülmezse, benim çocuğumu bana vermeyecekler. Devlet büyüklerimizin Başbakan Angela Merkel ve Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile temasa geçerek, bana destek olmalarını rica ediyorum" destek ricasında bulundu.BENİM GİBİ ÇOK ANNE VAR SÖYLEMEYE KORKUYORLAR

Anne Maide T, "Benim kızımın gelmesi, aynı durumda olan çok sayıda anne için umut olur. Berlin ve çevresinden birçok ailenin çocuğu katıldı biliyorum. Belki elli, belki yüzdür. Ama benim gibi çıkıp seslerini çıkartmaya çekiniyorlar. Belki de tehdit edildiler. Ben de benzer tavırla karşılaştım, ama bu yola baş koydum. Medyadan seslerini duyurmaya korkuyorsalar, bana ulaşsınlar" dedi.


Kaynak: DHA

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