Almanya'da Pfizer-Biontech aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti

Koronavirüse karşı dünyanın umut bağladığı aşılama uygulaması pek çok ülkede başladı. Aşılama ile birlikte endişelendiren haber ise Almanya'dan geldi. Ülkede Pfizer-Biontech aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti. Kısa bir süre önce de Norveç'te aynı aşıyı olan 23 yaşlının yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Milyonlarca insanın hayatını olumsuz etkileyen koronavirüs salgını, aşının bulunmasıyla başka bir boyuta taşındı. ABD, Almanya, Çin gibi ülkeler ürettikleri aşılarla insanlığa umut oldu. Birçok ülkede öncelikli gruplarda virüse karşı aşılama uygulaması başladı.

NORVEÇ'TE 23 YAŞLI YAŞAMINI YİTİRDİ

Diğer yandan aşılamanın başlamasıyla endişelendiren haberler de geldi. Norveç'te Alman - ABD firmalarının üretmiş olduğu Pfizer-Biontech aşısı olan 23 yaşlının hayatını kaybettiği belirtildi. Norveç İlaç Ajansı, genel yan etkilerin zayıf durumdaki yaşlı kişilerde ciddi reaksiyona yol açmış olabileceğini belirtti. Aşıların söz konusu yaş grubunda yeterince denenmediği üzerinde duruluyor.

ALMANYA'DA 10 KİŞİ VEFAT ETTİ

Almanya'da ise Pfizer-Biontech aşısı olan 10 kişi vefat etti. Bu kapsamda Almanya'da aşılanan 842 bin kişiden 10'u, aşı olduktan sonra hayatını kaybetmiş oldu. Ülkede panik havası hakim olurken, Paul Ehrlıch Enstitüsü ölümlerin sebebini araştırmaya başladı.

ÖLENLERİN YAŞ ARALIĞI 79-93

Enstitü Sağlık Ürünleri Başkanı, yaşamını yitiren kişilerin 79 ile 93 yaşlarında kronik rahatsızlıkları bulunan kişiler olduğunu açıkladı. Aşının yapılması ile ölüm arasındaki sürenin ise birkaç saat ile 4 arasında değiştiği belirtildi. Enstitü, hastaların durumunun ağır olduğunu, birden fazla hastalıklarının bulunduğu ve hafifletici tedavi gördüklerini de ekledi.

AŞIDAN 10 MİLYON DOZ SİPARİŞ VEREN AVUSTRALYA HÜKÜMETİ HAREKETE GEÇTİ

Pfizer-Biontech aşısından 10 milyon doz sipariş etmiş olan Avustralya hükümeti, yaşananların ardından harekete geçti. Avustralya, Pfizer ve Norveç hükümetinden konuyla ilgili acil bilgi istediklerini duyurdu.