Almanya'da mültecilere destek yürüyüşü: Sınırları değil, insanları koruyun

05.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:24

Almanya'nın Düsseldorf kentinde, Yunanistan sınırında bulunan mültecilere destek için "Sınırları değil insanları koruyun" çağrılı yürüyüş düzenlendi.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya (NRV) Eyaletinin başkenti olan Düsseldorf'ta Yunanistan sınırında bekleyen mültecilere destek amaçlı yürüyüş düzenlendi. Düzenlenen yürüyüşte, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ve mültecilere karşı tavrı ile dikkat çeken Almanya İçişleri Bakanlığı'na çağrı yapıldı. "Sınırları değil, insanları koruyun" yazılı pankartlar açılan yürüyüşte, Düsseldorf Belediye Başkanı Thomas Geisel konuşma yaptı.

Yürüyüşe katılanlar, Türkiye ile Yunanistan sınırında bulunan mültecilerin güvenli bir şekilde Avrupa Birliği topraklarına kabul edilmesini talep etti. Yürüyüşte, özellikle yanında ailesi bulunmayan ve reşit olmayan mültecilerin Almanya ve diğer AB ülkelerine kabul edilmesi istendi. Alman vatandaşlarının da katılım gösterdiği yürüyüşe yaklaşık 200 kişi katıldı.ALMANYA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: ALMANYA MÜLTECİLERE KAPALIDIRYürüyüşe katılanların çağrı yaptığı Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in, "AB'nin sınırında düzenli koşullara ihtiyacımız var. Bunu başarmak için elimizden gelen en iyi şekilde Yunanistan'ı destekleyeceğiz. Ne Avrupa sınırları, ne de Almanya sınırları, Türkiye'den gelen mültecilere açık değildir" ifadelerine yer verildi.

Yapılan bu açıklama, hem İçişleri Bakanlığı hem de Bakanlık Basın Sözcüsü Steve Alter tarafından Arapça, İngilizce ve Almanca olarak sosyal medyada paylaşıldı.

Kaynak: DHA