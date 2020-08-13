Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 220 bine yaklaştı
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Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 220 bine yaklaştı

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid) vakaları 219 bin 964'e yükseldi.

Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 220 bine yaklaştı
13.08.2020 13:03 | Son Güncelleme: 13.08.2020 13:06

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid) vakaları 219 bin 964'e yükseldi.

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamaya göre ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1445 arttı.

Açıklamada, bu sayının 1 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük artış olduğuna işaret edilerek, Almanya'da toplam vaka sayısının 219 bin 964'e çıktığı belirtildi.

Böylelikle Almanya'da günlük vaka sayıları son günlerde 1000'in üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Yeni vaka sayısı geçen hafta perşembe günü 1045, cuma günü 1147, cumartesi günü de 1122 olarak açıklanmıştı. Dün de bu sayı 1226 olarak kayıtlara geçti.

Almanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saate 4 artarak 9 bin 211, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı ise 199 bin 500 oldu.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Alman İkinci Televizyon Kanalı ZDF'ye yaptığı açıklamada, gençlerde yeni vakaların arttığını belirterek, geçen hafta Kovid-19 bulaşanların ortalama yaşının 34'e düştüğünü söyledi.

Spahn, Kovid-19 ile mücadelede dikkatli olmaya devam etmek gerektiğini ifade ederek, artan vaka sayısının endişe verici olduğunu yineledi.

Kovid-19'a karşı aşı çalışmalarına da değinen Sphan, aşının geliştirilmesi konusunda iyimser olduğunu, gelecek aylarda veya gelecek yılın başında aşının geliştirilmiş olabileceğini kaydetti.

Öte yandan toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu bulunan Hessen eyaletinde maske takmayanlara 50 avro ceza verilecek. Bundan önce para cezası verilmeden önce uyarı yapılması kuralları uygulanıyordu.

Kaynak: AA

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