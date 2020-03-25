Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı
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Ahmet Arpacı, Almanya, Köln, Güncel

Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı

Almanya'nın Köln kentinde koronoavirüse yakalanan 52 yaşındaki Türk, gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuştu. Arpacı hastalık ve iyileşme sürecinde yaşadıklarını kameraya aldı.

25.03.2020 11:09 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:36
Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı

Almanya'nın Köln kentinde koronoavirüse (Covid-19) yakalanan Ahmet Arpacı (52) gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuştu. Arpacı, hastalık ve iyileşme süreci sırasında yaşadıklarını videoya çekti.

NEFES DARLIĞI ŞİKAYETİYLE HASTANEYE BAŞVURDU

Almanya'da 36 yıldır işci olarak çalışan Adanalı Ahmet Arpacı, geçen hafta öksürük, yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Arpacı, Köln'ün Ehrenfeld semtindeki St. Franziskus-Hospital Hastanesi'nde tedaviye alındı. Arpacı'nın tedavisinin iyiye gittiği, bu hafta içerisinde taburcu olacağı belirtildi.

"DURUMUM ÇOK KÖTÜ, ALLAH BANA YARDIM ETSİN"

Ahmet Arpacı, tedavi sürecinde yaşadıklarını cep telefonunun kamerasıyla kayda aldı. Arpacı'nın çektiği ilk görüntüde, durumunun çok kötü olduğu gözlemlendi ve kendisine ulaşmaya çalışanlara, "Ben çıktım mı hepinizi tek tek ararım, durumum çok kötü, Allah bana yardım etsin ya Rabbim" dedi.

SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Arpacı'nın, çektiği ikinci videoda ise durumunun biraz daha iyi olduğu görüldü. Görüntülerde, arkadaşlarına ve Adanalı hemşehrilerine seslenen Ahmet Arpacı, "Selam arkadaşlar, teşekkürler, ateşim biraz düştü, biraz kendime geldim" dedi.

Son videosunda özellikle bu süreçte kendisine destek olan Adanalı hemşehrilerine seslenen Arpacı, "Selam mavi yürekliler, mavi şimşekler Adana Demirsporlular, çok teşekkür ediyorum" diyerek iyileştiği görüntülerini paylaştı.

ÇİN'İN VUHAN KENTİNDEN GELEN PARÇALARDAN KAPTI

Ahmet Arpacı, uzun süredir bronşit ve astım rahatsızlığı bulunduğunu ve risk gurubunda olduğunu ifade etti. Arpacı, doktorların, Çin'in Vuhan şehrinden çalıştığı fabrikaya gelen yedek makine parçalarından veya onların paketlerinden koronavirüsü kaptığını tahmin ettiğini açıkladı. Ahmet Arpacı ile beraber çalışan üç iş arkadaşına da koronavirüs testi yapıldığını ve onların sonuçları negatif çıkınca karantinaya alınmadan evlerine gönderildiğini söyledi. Arpacı evli ve üç çocuk babası, 36 yıldır Almanya'nın Köln kentinde dünyaca ünlü bir otomotiv fabrikasında işci olarak çalışıyor. Arpacı ailesinde koronavirüse rastlanmadığını ayrıca belirtti.

Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı

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