Almanya'da Korkunç Cinayet

Almanya'nın Detmold şehrinde Bulgaristan Türkü 24 yaşındaki anne ve 6 yaşındaki oğlu bıçaklanarak öldürüldü.



Almanya'nın Detmold şehrinde yaşayan 24 yaşındaki Hatice Bayram ve 6 yaşındaki oğlu Ahmet Bayram, 53 yaşındaki komşuları Thomas Tünnermann adlı Alman tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Detmold polis yetkilileri, olay sonrası kaçan katil zanlısının her yerde arandığını belirterek, vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. Polis, iş yeri sahibinin Hatice Bayram'dan iki gün haber alamayınca evine gittiğini ve korkunç olayla karşılaştığını açıkladı. Binada yapılan incelemede bodrum katında kan izlerine rastlandığı belirtildi. Olayı araştıran Başsavcı Christopher Imig, "Genç bir anneyi ve altı yaşında bir çocuğu öldürmenin bir gerekçesi olamaz. Bu hunharca işlenmiş bir cinayet" dedi.



Bulgaristan Türklerinden olduğu belirtilen Hatice Bayram'ın yaklaşık altı aydır bir Türk işletmesinde çalıştığı belirtildi. Katil zanlısının 2005 yılında cinayete teşebbüsten 8 yıl hapis cezası aldığı ve bu cezanın 6 yılını cezaevinde çektiği belirtilirken, öldürülen kadın ve katil arasında nasıl bir bağ olduğu ise araştırılıyor. - BERLİN