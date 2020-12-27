Almanya'da genç pilot gökyüzüne dev şırınga resmi çizdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Almanya'da genç pilot gökyüzüne dev şırınga resmi çizdi

27.12.2020 20:50 | Son Güncelleme: 27.12.2020 21:01

Almanya'da 20 yaşındaki genç pilot, tek motorlu uçağıyla 1,5 saat içerisinde Friedrichshafen kenti semalarına Avrupa'da Covid-19'a karşı aşılama kampanyasının başladığını hatırlatmak için dev bir şırınga resmi çizdi.

Almanya'da 20 yaşındaki genç pilot, tek motorlu uçağıyla 1,5 saat içerisinde Friedrichshafen kenti semalarına Avrupa'da Covid-19'a karşı aşılama kampanyasının başladığını hatırlatmak için dev bir şırınga resmi çizdi.

Almanya'nın Friedrichshafen kentinde 20 yaşındaki genç Pilot Samy Kramer, halka görsel şölen yaşattı. Tek motorlu uçağıyla 1,5 saat içerisinde Friedrichshafen kenti semalarında Avrupa'da Covid-19'a karşı aşılama kampanyasının başladığını hatırlatmak için dev bir şırınga resmi çizdi. Genç pilot, uçuş hazırlığının 30 dakika sürdüğünü dile getirerek, "İnsanlara mesaj vermekten zevk alıyorum. Anlamsızca uçmaktan daha iyidir" dedi.

Almanya'da Covid-19'a karşı toplu aşılamanın başlaması nedeni ile böyle bir uçuş gerçekleştirdiğini ifade eden Kramer, "Bu ne bir davet ne de toplu bir mesajdır" dedi.

200 kilometre boyunca şırınga şeklinde çizdiği rotada uçuş gerçekleştiren Kramer, hava trafiğini canlı olarak yayınlayan uçuş sitesi tarafından kayıt altına alındı.

(Sinan Karamurat/İHA)

Almanya'da genç pilot gökyüzüne dev şırınga resmi çizdi
Almanya'da genç pilot gökyüzüne dev şırınga resmi çizdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SİNAN KARAMURAT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Cahit Özkan Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Burak Özçivit Murat Dalkılıç Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Ryan Babel Cüneyt Çakır Domagoj Vida Mbwana Samatta
Tüm Haberler Elazığ Deprem Denizli Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Almanya'da genç pilot gökyüzüne dev şırınga resmi çizdi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 21:05:54. #1.15#
title