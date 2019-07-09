Almanya'da camiye yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

Almanya'nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Merkez Camisine ve Genel Merkezine yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı. Almanya'nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi ve Merkez Cami, bomba ihbarı sebebiyle boşaltılmıştı. İki saat boyunca yapılan aramanın ardından herhangi bir patlayıcı maddenin bulunmadığını söyleyen Köln polisi sözcüsü, kurum çevresinde alınan güvenlik önlemlerinin kaldırıldığını söyledi. DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen gazetecilere yaptığı açıklamada, "09.30 civarında merkezimize bir elektronik posta geldi. Burada 'halk cephesi' diye bir örgütün caminin giriş kapısının yakınına bir bomba yerleştirdiğini, plastik patlayıcı yerleştirdiğini ve bunun 11.15'te patlayacağını ve binayı boşaltmamız gerektiğini ifade eden bir mail aldık. Bunun üzerine polise haber verdik, hemen gelip gerekli tedbirleri aldılar, camiyi boşaltıp caddeleri trafiğe kapattılar. Metro ve tramvay seferleri durduruldu. Kokuya duyarlı köpeklerle yapılan arama sonucu herhangi bir şeyin bulunamadığı ifade edildi" dedi. Türkmen, "Bu ihbarda da polis gerekli takibi yapacaktır. Toplumda korku ve panik yaratmaya çalışanların bu isteklerine karşı durmalıyız. Polisimizle, siyasetimizle, kurumlarımızla toplu bir mücadele içine girmemiz gerektiği artık aşikardır. Bütün terör saldırılarında olduğu gibi biz her zaman barışın, kardeşliğin huzurun yanında olan bir kurumuz" şeklinde konuştu. DİTİB Köln Merkez Camisi'ni ziyaret ederek olayla ilgili bilgi alan Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, "Hızlı bir şekilde buraya gelip güvenlik önlemlerini aldığı ve caminin içini ararken de hassasiyet gösterdiği için Köln Polisine teşekkür ediyoruz. Üzücü bir olay. Tesellimiz herhangi bir bombanın çıkmamış olması. Camiler insanların rahatlıkla gelip ibadetlerini gerçekleştirdiği yerler, bu tarz olaylar insanların kendilerini rahatsız hissetmelerini sağlayacağından bizim için endişe kaynağıdır" diye konuştu.

(Sinan Karamurat/İHA)

Kaynak: İHA