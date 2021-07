Almanya Başbakanı Merkel'den İngiltere'ye "veda" ziyareti

Almanya Başbakanı Angela Merkel, görev süresi dolmadan önce İngiltere'ye gerçekleştirdiği son ziyaretinde İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.

Eylül ayında görev süresi sona erecek olan Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'ye 22. ve sonuncu resmi ziyaret gerçekleştirdi. Merkel'i İngiliz mevkidaşı Boris Johnson, Buckinghamshire'daki Chequers kır evinde ağırladı. İki lider, İngiltere ve Almanya arasındaki ilişkileri genişletmek ve Brexit sonrası ilişkileri ele almak üzere bir araya geldi. Merkel ve Johnson, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için kameranın karşısına geçerek ilişkilerin genişletilmesi kapsamında yeni kararlar alındığını duyurdu.

Johnson, Merkel'in İngiltere ziyareti öncesinde, "Birleşik Krallık ve Almanya'nın birçok konuda kararlı bir dostluğu ve ortak bir bakış açısı var. Bilim insanlarımız, aydınlarımız ve sanayicilerimiz dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için her gün birlikte çalışıyorlar. Anlaşmaya varacağımız yeni ortak girişimler nesiller boyu sürecek bir miras bırakacak" ifadelerini kullandı.

HERSCHEL ASTROFİZİK ÖDÜLLERİ VERİLECEK

İkili, astrofizik alanında üstün başarı gösteren İngiltere ya da Almanya'ya bağlı çalışan kadın bir bilim insanına yıllık 10 bin Sterlin değerinde ödül verileceğini açıkladı. Ödülün adını, alanında öncü olan Almanya doğumlu İngiliz astrofizikçi Caroline Herschel'den aldığı belirtildi.

İNGİLTERE-ALMANYA KABİNELERİ HER YIL TOPLANACAK

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere ve Alman kabinelerinin her yıl ortak toplantı düzenleyeceğini, bu toplantıların iki ülkenin hükümetleri arasındaki ortak çalışmayı genişletmek için bir fırsat olacağını kaydetti. Almanya Başbakanı Merkel de toplantıların "İngiltere'nin AB'den ayrılmasından sonra ikili ilişkilere yeni bir fırsat alanı açacağını" dile getirdi.

ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI DESTEKLENECEK

Johnson ve Merkel ayrıca, iki ülke arasındaki öğrenci değişim programlarına yeni desteklerin sağlanacağını belirtti. İngiltere hükümeti toplantı öncesi yayımladığı bildiride, her iki ülkenin gençlerini bir araya getirmek ve yetenekli gençler için yeni fırsatlar oluşturmak amacıyla her yıl bir araya gelecek yeni bir İngiltere-Alman Kültür Diyaloğu'nun kurulacağını vurguladı. Hükümet ayrıca 2019'da her iki ülkeden 4 bin 300 gencin katıldığı bir programa yönelik finansmanın arttırılacağını belirtti.

YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJESİ: NEUCONNECT

Alınan yeni kararla İngiltere ile Almanya arasında bir enerji yolu oluşturularak yenilenebilir enerji sağlanacak. Şu anda devam eden en büyük İngiltere-Almanya yatırım projesi olan Neuconnect için birlikte çalışılacağı ve enerji şebekelerinin fazla gücü paylaşmasına izin vererek yenilenebilir enerjinin boşa gitmemesi sağlanacak.

SEYAHAT KISITLAMALARI GEVŞETİLEBİLİR

Almanya Başbakanı Merkel, İngiliz turistlere yönelik seyahat kısıtlamaları hakkında "gelecekte iki doz aşı olanlar için seyahat kısıtlamalarının gevşetilebileceğini" söyledi. Merkel, İngiltere'nin de Almanya'ya şu an da kısıtlama uyguladığını hatırlatarak, gelecekte karantinasız seyahatlerin önünün açılabileceğini ifade etti.

Merkel daha önce Covid-19'un Delta mutasyonu nedeniyle İngiltere'den Avrupa'ya gelen turistlerin karantinaya alınması konusunda öneride bulunmuştu. İngiltere Başbakanı Johnson ise Merkel'in aksine Perşembe günü yaptığı bir açıklamada, iki doz aşılamanın uluslararası seyahatler için "kurtarıcı" olabileceğini söylemişti. Mayıs ayından bu yana İngiltere'den Almanya'ya gelen turistlerin 14 gün karantina uygulaması gerekiyor.

Merkel ve Johnson en son Haziran ayında Cornwall'daki G7 zirvesinde bir araya gelmişti. Merkel'in bugün Windsor Kalesi'nde Kraliçe II. Elizabeth ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Merkel ayrıca, ABD Başkanı Bill Clinton'ın 1997'de İngiliz kabinesine yaptığı konuşmadan bu yana kabine konuşması yapan ilk yabancı lider olarak online bir toplantıda kabineye hitap edecek.

İNGİLTERE-ALMAN İŞ BİRLİĞİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere ve Almanya arasındaki iş birliğinin, korona virüs salgınını yenmek ve iklim değişikliğiyle mücadele de dahil olmak üzere günümüzün en büyük zorluklarının üstesinden gelmeye yardımcı olduğunu söyledi.

İngiltere hükümetinin yayınladığı bildiride, salgın sırasında University College London'ın ciddi solunum rahatsızlığı olan hastalara yeni solunum cihazları geliştirmek ve üretmek için Mercedes-AMG ile birlikte çalıştığı belirtildi. Bu cihazların şu anda 130'dan fazla NHS Hastanesinde kullanıldığı aktarıldı.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı