Avrupa koronavirüsle boğuşurken Alman televizyonundan vatandaşlara yaz tatili önerisi: Türkiye'ye gidin Koronavirüs salgını tüm Avrupa'da etkisini gösterirken Alman televizyon kanalı Die Welt, Alman vatandaşlara, yaz tatili için Türkiye'yi önerdi. Kanal, Türkiye'nin koronavirüs salgınında başarılı bir süreç geçirdiğine de değinerek Türkiye'ye övgü yağdırdı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün en fazla etkisini gösterdiği kıta Avrupa oldu. Bu sebeple Avrupa'nın önemli gelir kaynaklarından olan turizm faaliyeti de kıta genelinde sekteye uğradı. 15 Haziran'a kadar yurt dışına seyahat kısıtlaması olan Almanya'nın Die Welt kanalında, Alman vatandaşlara, tatile gitmeleri için Türkiye önerildi.

Alman Die Welt televizyon kanalı, yayınladığı programda Avrupa'daki önemli tatil rotalarını inceledi. İtalya, İspanya, Fransa gibi, özellikle yabancı turistler için popüler olan tatil noktalarının büyük bir risk taşıdığını söyleyen Welt, bu ülkelerde bu sezon, sadece yerli turizm yapılabileceğini kaydetti. Fransa'nın, ancak yıl sonunda turizm faaliyetlerini yeniden başlatabileceğini vurgulayan Welt, İtalya'nın ise tamamen ihtimal dışı kaldığını söyledi.

"ÖNLEMLER GERÇEKÇİ DEĞİL"

Yaz tatili için biraz gerçek dışı önlemlerin konuşulduğu İtalya'da tartışılan pleksiglastan bölmelerin olduğu plajlar, maskeler, plaj görevlileri gibi seçeneklerin ise mümkün olmadığının altı çizildi.

TÜRKİYE'Yİ ÖNERDİLER

Türkiye'yi seyahat koşullarında olumlu yönleriyle öne çıkan ülke olarak nitelendiren kanal, ülkede görülen vaka sayıları düşmesiyle ülkenin, bu sezonda da tercih edileceğinin öngörüldüğünü söyledi.

"TEMİZ SEYAHAT SERTİFİKALARI VAR"

Türkiye'nin, koronavirüsle mücadelede olumlu adımların attını vurgulayan Welt, tatil bölgelerinde temiz seyahat sertifikalarına sahip denetlenebilir merkezlerin olduğunu da öne çıkardı.