Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti
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Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti

09.12.2020 15:13 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:25
Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti

Almanya Federal Tarım Bakanı Julia Klöckner, Federal Meclis'te basamağa takılınca yere düştü. Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz'un yardımına koştuğu Bakan, kazayı yara almadan atlattı.

Federal Meclis'te genel görüşmeler başlamadan önce genel kurula giren Klöckner, bakanlara ayrılan bölüme geçmek istediği sırada önündeki basamağı fark edemedi. Yüksek topuklu ayakkabısıyla bir anda boşluğa düşen Klöckner'in yardımına ise Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) 2021 yılında yapılacak seçimlerde başbakan adayı olan Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz yetişti.

Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti

"BİR ŞEYİM YOK"

Scholz'un desteğiyle yerden kalkan Bakan Klöckner, Meclis'teki milletvekillerine gülümseyerek ve ellerini havaya kaldırarak, "Bir şeyim yok" dedi. Klöckner'in düşen gözlüğünü yerden alan Scholz kendisine verdi.

Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti

Bakan, düşmenin şokunu atlattıktan sonra Bakanlar Kurulu üyeleri için ayrılan bölüme geçerek dosyalarını inceledi.

Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti
Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti
Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti
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