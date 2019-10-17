ALKÜ GES Tesisi törenle hizmete girdi

17.10.2019 17:50

ALKÜ Kestel Yerleşkesi Güneş Enerji Santrali (GES) Tesisi ve Teknik Eğitim Altyapısı Kurulumu" Projesi, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun katılımlarıyla törenle hizmete girdi. Proje ile artık Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi'nin enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 40-45'i güneş enerjisinden karşılanacak.



Geçtiğimiz aylarda Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Mali Destek Programları kapsamında destek almaya hak kazanan "ALKÜ Kestel Yerleşkesi Güneş Enerji Santrali (GES) Tesisi ve Teknik Eğitim Altyapısı Kurulumu" ismiyle gerçekleştirilen proje düzenlenen törenle hayata geçirildi. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan'ın ev sahipliğinde Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi'nde düzenlenen törene Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, İl Jandarma Komutanı Tuğ General Tekin Aktemur, Alanya Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Kiriş, BAKA Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Alaattin Özyürek, Önceki Dönem İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ile akademisyenler, daire başkanları, idari personel katıldı.



"Güç olarak en büyük çatı kurulumu ALKÜ'de"



Açılış töreni öncesinde katılımcılara bilgilendirme sunumu gerçekleştiren proje kays yetkilisi Öğr. Gör. Leyla Akbulut, "ALKÜ Kestel Yerleşkesi Güneş Enerji Santrali (GES) Tesisi ve Teknik Eğitim Altyapısı Kurulumu" Projesinin Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) 2018 Yılı Mali Destek Programları kapsamında 854 bin 683 Türk Lirası destek almaya hak kazanarak gerçekleştirildiğini dile getirdi. Akbulut konuşmasının devamında proje ile bölgede eğitim alan lise, ön lisans, lisans düzeyindeki öğrencilerin sürdürülebilir teknolojiler hakkındaki bilinç düzeyini arttırmak amacıyla 145 kW AC (156,6 DC) güneş enerjisi santrali ve yenilebilir enerji eğitim alt yapısı kurulumunun yapıldığını söyledi. Konumu itibarıyla güneş enerjisi üretimi için Türkiye'nin enerji üretim potansiyeli yüksek bölgeleri içerisinde yer Alanya'da hayata geçirilen güneş enerji santralinin ilçede güç olarak en büyük çatı kurulumu niteliği taşıdığını ifade eden Öğr. Gör. Leyla Akbulut, projenin beklenen sonuçlarını katılımcılara anlattı. Akbulut konuşmasında; "Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi çatısında kurulan güneş enerjisi santralimiz sayesinde bulunduğumuz bölgenin yılda ortalama 7 buçuk saatlik günlük güneşlenme süresi olduğu bilindiğinden tesisin yıllık 300 bin ile 350 bin kWh elektrik üretmesi beklenmektedir. Ayrıca düşük karbonlu ekonomiye geçişin desteklenmesine katkı sağlayacak olan santralimiz sayesinde CO2 salınımının 180 ton azalması planlanmaktadır" dedi.



"Enerji tüketiminin yüzde 40-45'i güneş enerjisinden karşılanacak"



Sunumun ardından protokol eşliğinde Rafet Kayış Mühendislik Fakültesinin çatısında kurulan tesisin temsili açılış töreni gerçekleştirildi. Törende katılımcılara yönelik açılış konuşması gerçekleştiren Rektör Kalan, "ALKÜ Kestel Yerleşkesi Güneş Enerji Santrali (GES) Tesisi ve Teknik Eğitim Altyapısı Kurulumu" adlı proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) 2018 Yılı Mali Destek Programları kapsamında desteklenmesiyle altyapı kurulumunu gerçekleştirdik. Bu doğrultuda projemizin açılışına katılan başta Sayın Valimiz olmak üzere herkese şükranlarımı sunarım" sözleriyle konuşmasına başladı.



Bu proje ile Rafet Kayış Mühendislik Fakültesinin enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 40-45'inin güneş enerjisinden karşılanmasının beklendiğini ifade eden Kalan, " Projenin eğitim yönünü de göz ardı etmedik. Bu doğrultuda, Proje ortağı olan Alanya İlçe Milli Eğitimi Müdürlüğü'ne bağlı 6 lise ve 300 öğrenciye eğitim verdik, vermeye devam edeceğiz. Bu projenin örnek bir proje olarak başta Alanya'mız olmak üzere bölgeye ve ülkeye önemli katkılar sağlamasını yürekten temenni ediyorum. Projemize destek veren Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'na, Proje Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Cengiz'e, Proje Kays Yetkilisi Öğr. Gör. Leyla Akbulut'a, Proje araştırmacıları Dr. Öğr. Üyesi Hacı Taşmaz, Dr. Öğr. Üyesi Sefa Yıldırım, Dr. Öğretim Üyesi Bertan Beylergil, Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Atız'a ve emeği geçen herkese, proje paydaşlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Türkiye'de 300 gün ile en çok güneş gören il Antalya'dır"



Ardından protokol konuşmasını gerçekleştiren Antalya Valisi Münir Karaloğlu sözlerine, "Genç bir üniversite olmasına karşın Türkiye'de önemli bir bilim yuvası haline gelen Alaaddin Keykubat Üniversitemizde bulunmaktan ve yenilikçi bir tesisin açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek isterim" diyerek başladı. Vali Karaloğlu konuşmasının devamında; "Türkiye'de 3 yüz gün ile en çok güneş gören il Antalya'dır. Allah'ın verdiği en büyük nimet güneş enerjisidir. Temizdir, kirletmez, her hangi bir şeyi yok etmez. Bu sebeple güneş enerjisinin hem teknolojisini geliştirmeli hem de güneş enerjisi santrallerini arttırarak enerjide çeşitliliği arttırma noktasında önemli çalışmalar yapmalıyız" dedi.



Son dönemde Türkiye'de güneş enerjisinde önemli gelişmelerin olduğunu ifade eden Karaloğlu, hem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın hem de özel sektörün de önemli yatırımların yapıldığını söyledi. Karaloğlu, "Biz Batı Kalkınma Ajansı olarak toplumun genelinin istifade ettiği bu ve benzeri yatırımlara destek vermeyi önceliyoruz. Bu projenin sağlayacağı ekonomik yarardan daha çok özellikle mühendislik fakültesinde eğitim gören öğrencilerimiz ile meslek liselerinde okuyan çocuklarımızın GES'in nasıl bir şey olduğunu görerek, güneş enerji santralimizi yerinde görmek, incelemek ve eğitimini uygulamalı olarak yapma noktasında da önemli bir fırsat bulacak diye tahmin ediyorum" ifadelerinde bulundu.



Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımlarıyla temsili kurdele kesimi ile tesisin açılışı gerçekleştirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA