ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde 9 açılış

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nde tamamlanan 9 proje için açılış töreni düzenlendi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nde tamamlanan 9 proje için açılış töreni düzenlendi.

ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma merkezi bünyesine Alanya Belediyesi tarafından yaptırılan 9 farklı projenin tadilatının tamamlanmasının ardından açılış töreni düzenlendi. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Er, "Amacımız Alanya halkına en ileri düzeyde ağız ve diş sağlığı hizmeti sunmaktır. Özellikle sağlık turizmi uygulamalarında örnek bir kamu kurumu olmayı amaçlamaktayız. Sadece Akdeniz bölgesinin değil aynı zamanda çevre bölgeler ve ülkeler içinde referans sağlık merkezi olma hedefi ile çalışıyoruz" diye konuştu.

Törende, "Alanya gerçekten eğitim ve bilim sevdalısı bir şehirdir" diyerek sözlerine başlayan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ise katkıları için Alanya Belediye Başkanı Sayın Adem Murat Yücel'e teşekkür etti. Kalan, " Bugüne kadar ALKÜ ailesi olarak, aynı muhabbetle; insanımıza, şehrimize, devletimize hizmet edebilme sevdasıyla ne zaman Sayın Belediye Başkanımızın kapısını çalsak kendisi de aynı muhabbetle, sevdayla hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak sağ olsun elinden gelen desteği daima sunmuştur" dedi.

Alanında uzman kişiler kadroda

Tadilatların bitmesiyle Alanya'da yaşayan tüm vatandaşların artık daha kaliteli hizmet alacağını vurgulayan Rektör Kalan, "Fakültemiz genç, dinamik ve çalışkan bir ekipten oluşmakla birlikte Dekanımız Prof. Dr. Kürşat Er hocamızın öncülüğünde alanında uzman, uluslararası seviyedeki bilimsel yetkinliğe sahip tecrübeli akademik kadrosuyla diş hekimliği alanında sağlık hizmeti vermektedir. ALKÜ Rektörlüğünü temsilen biz de bu süreçte hizmet kalitesini üst seviyelere taşımak için boş durmadık ve akademik kadromuz ile yardımcı personelimizi nitelikli katkılarla "hızla" güçlendirdik. Bununla birlikte ALKÜ'ye bağlı Diş Hekimliği Fakültesi ile Araştırma Merkezi Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere beş hemşire, üç sağlık teknikeri ve dört diğer sağlık personeli olmak üzere toplam 12 personelin derhal istihdamını sağlayıp görevlerine başlattık" şeklinde konuştu.

Yücel: "Ekip ruhu icinde çalışmalıyız"

Açılışta söz alan ve ekip ruhu vurgusu yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de, Alanya'nın sürekli büyüyen, gelişen ve değişen bir yer olduğunu belirterek " Bizde şehrimize vizyon ve misyon katarak büyümesine özen gösteriyoruz. Alanya'mızda üniversitemizin olması benim için ve şehrimiz için ayrıcalıktır. Biz üniversiteleri şehrimize vizyon, misyon katan kurumlar olarak görmekle birlikte şehrimizin eğitimine ve sağlığına öncülük yapan ve bizimle büyüyen bir yapı olarak görüyoruz. Bir ekip ruhu içinde üniversitelerimizle güzel işler çıkaracağımıza inanıyorum. Biz elimizden geldiği kadar gayretle çalışıyoruz ve sizlerin de gayretle çalıştığınızı biliyoruz. Her zaman için emrinize amadeyiz" dedi.

Kaymakam Ürkmezer'den birlik vurgusu

Kurumların iş birliği halinde çalışmasının şehre kazanımının daha fazla olacağını ifade eden Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ise Alanya gibi büyüyen bir şehirde sadece tek taraflı bir büyüme olmayacağını kaydetti. Büyümenin ne sadece tek taraflı belediyenin yatırımıyla ne devletin yatırımıyla olacağını söyleyen Ürkmezer, " Sağlıklı büyüme için bütün kurumlar iş birliği içerisinde olması gerekiyor. Bu durum Alanya'mızın alt yapı ve üst yapı anlamında gelişimine katkı sağlar. Hele ki bugün burada olduğu gibi iki farklı kurumun ve hayırsever insanların bir araya gelmesiyle bu yatırımlar gerçekleştiğinde bizler çok daha fazla mutlu oluyoruz. Alanya Belediyemiz, gerçekten bütün kurumlarımızla olduğu gibi Alanya Kaymakamlığına bağlı kurumlarla da Üniversitemizle de, diğer herkesle işbirliği içerisinde. Sağ olsunlar bizi kırmıyorlar her türlü desteği veriyorlar. Belediye başkanımıza ve bütün ekibine teşekkür ediyorum ve burada eğitim görecek arkadaşlara da bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Törenin sonunda, Başkan Yücel'e, Rektör Kalan teşekkür plaketi verdi. Ardından tamamlanan 9 farklı projenin kurdelesi kesilerek kullanıma açıldı.

Diş Hekimliği Fakültesi'nde düzenlenen törene Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Aslan, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Er ile akademik ve idari personeller katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı