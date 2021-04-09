ALKÜ'de sağlık turizmi için akademik programlar
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ALKÜ'de sağlık turizmi için akademik programlar

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ALKÜ'de sağlık turizmi için akademik programlar

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) sağlık turizmi alanında hizmet edecek olan alanında uzman akademisyenleri yetiştiriyor.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) sağlık turizmi alanında hizmet edecek olan alanında uzman akademisyenleri yetiştiriyor.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sağlık Turizmi Uygulama ve Araştırma Merkezi (SATUMER), Antalya'da sağlık turizmini daha ileriye taşımak için çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık turizminin faaliyetlerini daha ileriye taşımak için akademik programlar açan ALKÜ, sağlık turizmi doktora ve yüksek lisans programlarıyla alanında uzman akademisyenler yetiştiriyor. Bu doğrultuda ALKÜ Rektör Yardımcısı Erdoğan Aslan ile Sağlık Turizmi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İshak Suat Övey, Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Toplantı Salonu'nda sağlık turizmi doktora ve yüksek lisans öğrencileriyle buluştu. Programda, Türkiye'de ve dünyada sağlık turizminin yeri ve kapsamı konuşuldu.

Rektör Yardımcısı Aslan, sağlık turizminin Türkiye'deki gelişim sürecine değinerek, "Ülkemiz ve Alanya'mız için sağlık turizminde üzerimize düşen görevi yapıyoruz ve yapacağız. Geçtiğimiz günlerde bu kapsamda uluslararası bir webinar gerçekleştirdik. Sağlık tesislerinde hasta güvenliği ve hizmet kalitesini arttırmak için gerekli olan Türkiye ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri Denetçisi unvanını kurumumuzun hizmetine sunduk" dedi.

Programın sonunda, bir sonraki toplantıda atılacak adımlar ve faaliyetler ele alınacağı kaydedildi. - ANTALYA

ALKÜ'de sağlık turizmi için akademik programlar
ALKÜ'de sağlık turizmi için akademik programlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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