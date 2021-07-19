Alkometreyi üfleyemedi, 'sizin makineniz bozuk' dedi
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Alkometreyi üfleyemedi, 'sizin makineniz bozuk' dedi

Alkometreyi üfleyemedi, 'sizin makineniz bozuk' dedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta'da polisin durdurduğu bir sürücü ayakta durmakta zorlanırken, uzun uğraşlara rağmen alkolmetreyi üfleyemedi.

Isparta'da polisin durdurduğu bir sürücü ayakta durmakta zorlanırken, uzun uğraşlara rağmen alkolmetreyi üfleyemedi. Polislere 'sizin makineniz bozuk' diyen sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde 143. caddede alkol denetimi gerçekleştirdi. Durdurulan bir aracın sürücüsü Kenan A., ayakta durmakta zorlanırken alkolmetreyi de üfleyemedi. Bunun üzerine aracının otoparka çekileceğini öğrenen Kenan A., polis tanıdığını aramak istedi.

"Üfleyemiyorum, tıkanıyorum"

Alkolmetreyi üfleyemeyen Kenan A., aracının otoparka çekilmesini istemedi. Polisin alkolmetreyi üflememesi durumunda 2 yıl ehliyetine el konulacağını söylemesi üzerine Kenan A., "Üfleyemiyorum, tıkanıyorum" dedi.

"Sizin makineniz bozuk"

Israrla aracının otoparka çekilmemesini isteyen Kenan A., "Benim arabamı bağlamaya hakkınız yok. Devlete para veriyorum. Üflemedim mi, üfledim. Sizin makineniz bozuk" diye konuştu.

Aracını polis tanıdığının almasını istedi

Kenan A.'nın cep telefonuyla bir türlü arayamadığı polis tanıdığına trafik ekipleri ulaştı. Trafik polisi, Kenan A.'ya arkadaşının, alkolmetreyi üflememesi durumunda gerekli işlemin yapılmasını istediğini söyledi. Kenan A., arkadaşından gelip, aracını almasını istedi.

2 yıl ehliyetine el konuldu

Kenan A.'nın ehliyetine alkolmetreyi üflemediği için 2 yıl süreyle el konulurken, 3836 TL de para cezası uygulandı. Kenan A.'nın aracını polis arkadaşı gelerek, denetleme noktasından götürdü. - ISPARTA

Alkometreyi üfleyemedi, 'sizin makineniz bozuk' dedi
Alkometreyi üfleyemedi, 'sizin makineniz bozuk' dedi
Alkometreyi üfleyemedi, 'sizin makineniz bozuk' dedi
Alkometreyi üfleyemedi, 'sizin makineniz bozuk' dedi
Alkometreyi üfleyemedi, 'sizin makineniz bozuk' dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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