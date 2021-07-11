Alkolü fazla kaçırınca yere düştü
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Alkolü fazla kaçırınca yere düştü

Alkolü fazla kaçırınca yere düştü
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Reklam yönetmeni sevgilisi Thor Saevarsson'la Bodrum Yalıkavak'ta objektiflere yakalanan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, alkolü fazla kaçırınca yere düştü. İzlandalı yönetmen, 10 yaş küçük aşkını öpücüklere boğdu.

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Geçtiğimiz ay Alihan Aloğlu'yla ilişkisini noktalayan Dilan Çiçek Deniz'in, Thor Saevarsson ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Çiftin birlikteliği önceki gün belgelenmişti.

Başrolünde oynadığı 'Alev Alev' dizisinin final yapmasının ardından tatile çıkan 26 yaşındaki oyuncu, kendisinden 10 yaş büyük Saevarsson ile birlikte Bodrum'da objektiflere takılmıştı.

Bir derginin özel davetlisi olarak Mgallery the Bodrum'a giden ikili, plajın restoran bölümünde yemek yedikten sonra el ele ayrılmıştı. Dilan Çiçek Deniz ve İzlandalı reklam yönetmeni, plajın içerisinde el ele dolaşarak aşklarını ilan etmişti.

Güzel oyuncu, yeni sevgilisi ile deniz keyfi yaptıktan sonra kaldıkları otelin beach'inde bir kez daha sarmaş dolaş görüntülendi.

Dilan Çiçek, ilerleyen dakikalarda alkolün etkisiyle yere düştü. Yönetmen, yere eğilerek sevgilisini öptü. Kahkaha krizine giren çift, daha sonra el ele plajın restoran kısmına gitti.

İzlandalı yönetmenin ayrıldığı eşinden üç çocuğu bulunuyor. Saevarsson, hem reklam filmi çalışmaları hem de Dilan Çiçek Deniz'le görüşmek için son dönemde sık sık Türkiye'ye geliyor.

Alkolü fazla kaçırınca yere düştü
Alkolü fazla kaçırınca yere düştü
Alkolü fazla kaçırınca yere düştü
Alkolü fazla kaçırınca yere düştü
Alkolü fazla kaçırınca yere düştü
Alkolü fazla kaçırınca yere düştü

Kaynak: Snob Magazin

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