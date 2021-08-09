Alkollü sürücü önce araca, sonra direğe, elektrik panosuna ve ağaca çarptı
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Alkollü sürücü önce araca, sonra direğe, elektrik panosuna ve ağaca çarptı

Alkollü sürücü önce araca, sonra direğe, elektrik panosuna ve ağaca çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce önünde seyreden otomobile çarparken, kontrolden çıkan hafif ticari araç aydınlatma direğine, elektrik panosuna ve son olarak ağaca çarparak durabildi.

Aksaray'da alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce önünde seyreden otomobile çarparken, kontrolden çıkan hafif ticari araç aydınlatma direğine, elektrik panosuna ve son olarak ağaca çarparak durabildi.

Kaza, Hacı Hasanlı Mahallesi Kalealtı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşpazar Mahallesi istikametinden Dere Mahallesi istikametine seyreden Ruhi B. K. (24) idaresindeki 68 BM 673 plakalı Citroen marka hafif ticari araç alkollü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde aynı istikamete seyreden Sezgin G. (39) yönetimindeki 40 KKP 1 yabancı plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç kaldırıma çıkarak önce aydınlatma direğine çarpıp, direği yerinden sökerken, elektrik panosuna ve ardından ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri yaptıkları alkol muayenesinde sürücü Ruhi B. K.'nin 209 promil alkollü olduğunu tespit etti. Herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerinde bulunan MEDAŞ ekipleri tarafından sokağın elektrik akımı kesilirken, araç çekici marifetiyle otoparka çekildi. Alkollü sürücüye alkollü araç kullanmaktan 2 bin 699 TL idari para cezası kesilirken, ehliyetine de 6 ay el konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Alkollü sürücü önce araca, sonra direğe, elektrik panosuna ve ağaca çarptı
Alkollü sürücü önce araca, sonra direğe, elektrik panosuna ve ağaca çarptı
Alkollü sürücü önce araca, sonra direğe, elektrik panosuna ve ağaca çarptı
Alkollü sürücü önce araca, sonra direğe, elektrik panosuna ve ağaca çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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