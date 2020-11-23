Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın
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Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın

23.11.2020 15:15 | Son Güncelleme: 23.11.2020 15:47

Sosyal medya hesabından alkol tanıtımı yaptığı için kötü örnek olduğu gerekçesiyle eleştirilen Şef Somer Sivrioğlu, yeni bir paylaşım yaparak "Çocuklar illa bir şeye özenecekse çalışmamıza özensin" dedi.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapan Somer Sivrioğlu, sosyal medya hesabından alkol reklamı yaptı. Paylaşımına binlerce "Çocuklara kötü oluyorsun" diye tepki yağan ünlü şeften yanıt gecikmedi.

TEPKİLERE CEVAP VERDİ

Çekim yaparken çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşan Sivrioğlu, "Çocuklar ve gençler illa bir şeye özenecekse; gece çekip yapıp sabah 6'da yeni bir çekime başlamamıza örnek alsın, çalışmaya özensin" dedi.

Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın

NE OLMUŞTU?

Somer Sivrioğlu, 1,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından alkol reklamı yapınca sevenleri tepki gösterip takipten çıkmıştı. Hatta ünlü şef için "Sana yakışmadı", "Takipten çıkarıyorum" ve "Sen insanlara böyle mi örnek oluyorsun" gibi yorumlar yapılmıştı.

Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın
Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın

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Haber Yorumları (9)
MUSA: umarım seni örnek almazlar
Cevap Yaz Yayından Kaldır
DODO: Bu ikinci paylaşım seni kurtarmaz Somer hata yaptın özür dile, bu kadar basit, ne kadar kibirlisin özür dilemek erdemdir yapmamalıydın. Her çocuk üstün zeka değil iyi ve kötüyü ayırt edemeyebilir. Bir tanesinin senin sebep olmandan dolayı içkiye başlamasını o içki nedeni ile bir kötülük yapmasını kabul edebiliyormusun. Millet sayesinde varsınız yoksa yoksunuz bu kadar.
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,,,,,,,: NE HATASI KARDEŞİM ÜLKEDE ALKOL SATIŞI MI YASAK. O ZAMAN GIT DEVLETE SOYLE HATA YAPTIN DEVLET BABA ÖZUR DILE VE SATTIRMA ARTIK DERSİN. NE CAHILSINIZ YAW SIZE NE ARKADAS. GİT ANANI BABANI TAKIP ET O AHLDE BU ADAMI NIYE IZLIYORSUN
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