Alkol alınca kanyondan çıkamayan genç defalarca özür diledi

SAFRANBOLU, KARABÜK (DHA) - KARABÜK'te alkol aldıktan sonra kanyondan çıkamayan Y.E.Y. (17), ekiplerce sedye ile 500 metre taşınarak kurtarıldı. Y.E.Y. sedye ile ambulansa taşındığı sırada defalarca özür diledi.

Olay akşam saatlerinde, Karabük Safranbolu yolu kenarından bulunan Bulak Kanyonunda meydana geldi. Y.E.Y. arkadaşlarıyla Bulak Kanyonu içerisinde bulunan dere kenarına indi. Y.E.Y., alkolün etkisiyle kanyondan çıkamadı. Yunus Emre Y.'yi yukarı çıkarmaya çalışan fakat başarılı olamayan arkadaşları durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve AFAD ekipleri geldi. Y.E.Y.'yi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlatan ekipler, kanyona indi. Ekiplerce sedyeye alınan genç, yaklaşık 500 metre taşınarak yola çıkarıldı. Sedye ile taşınırken defalarca özür dileyen Y.E.Y., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.