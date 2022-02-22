Putin'in meşhur masasına oturttuğu son isim Aliyev oldu! Ancak diğerlerinden bir farkı vardı

Dün akşam Ukrayna'daki Donbas bölgesinin bağımsızlığını tanıyan Rusya lideri Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bugün Moskova'da bir araya geldi.

AYNI MASA, FARKLI LİDER

Görüşmenin Macron ile gündeme gelen 4 metrelik uzun masada yapılması dikkat çekti. Geçtiğimiz haftalarda Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u ağırlayan Putin'in oldukça mesafeli ve soğuk ev sahipliği tüm dünyanın dikkatini çekmişti.

"SİZİ GÖRDÜĞÜME SEVİNDİM"

Bugün Aliyev'i de aynı masada ağırlayan Putin, söz konusu durum için Aliyev'e bir açıklama yaparak "Bu talihsiz salgın normal iletişim kurmaya izin vermiyor ama yine de sizi gördüğüme sevindim" ifadelerini kullandı.

"İMPARATORLUK DÜŞÜNCESİ SPEKÜLASYONDAN İBARET"

Putin, açıklamalarının devamında, "Doğrudan söylemek istiyorum, Rusya İmparatorluğu'nun geri getirilmesi düşüncesi bir spekülasyondan ibaret. Rusya, eski Sovyet ülkelerinin egemenliğini hep desteklemiştir. Ukrayna ile ilgili durum bir istisna." dedi.

"SÜRECİN BARILÇIL İLERLEMESİ İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Aliyev ise şunları söyledi: "Anlaşmazlıklar var, üzerinde çalışılacak bir şey var, ancak sürecin barışçıl ilerlemesini sağlamak için her şeyi yapacağız. Ticari ve ekonomik bağların, ulaşım iletişiminin geliştirilmesi konusunda zaten belirli anlaşmalar var."