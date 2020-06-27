Alişan, ölümden döndüğü kaza hakkında merak edilenleri tek tek anlattı
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Alişan, ölümden döndüğü kaza hakkında merak edilenleri tek tek anlattı

Ailesiyle yolculuk yaparken trafik kazası geçiren Alişan, aracı hızlı kullandığı yönündeki iddiaları ve olayın detaylarını anlattı. Twitter'dan paylaşım yapan Alişan, kaza sonrası kendisini tiye alan kişilere de sitem etti.

Alişan, ölümden döndüğü kaza hakkında merak edilenleri tek tek anlattı
27.06.2020 14:34 | Son Güncelleme: 27.06.2020 14:49

Ünlü şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol, 2 yaşındaki bebekleri ve bakıcısıyla İzmir'e giderken trafik kazası geçirdi. Takla atıp 30 metre sürüklenen araçtan ufak tefek sıyrıklarla kurtulan Alişan, kaza hakkındaki iddialara Twitter hesabından cevap verdi.

"LASTİK PARÇALANDIĞI İÇİN HAKİMİYETİ KAYBETTİM"

Feci kazanın ardından ilk açıklamasında "Aracın aksı kırıldı galiba" diyen Alişan gerçek kaza nedenini henüz bilmediği belirterek "Ben kazanın aks kırılmasından kaynaklandığını söylemedim. Kazadan 15 dakika sonra arabanın halini görünce eşime 'aks kırılmış aşkım bak' dedim. Kazanın neden kaynaklandığını hala bilmiyoruz, dün ustalara sordum muhtemelen lastik parçalanmış. Ve arabanın hakimiyetini o yüzden kaybettim."

HIZLI GİTTİĞİ İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Kazayı aracı hızlı kullandığı için yaptığı ileri sürülen Alişan, sözlerine şöyle devam etti: "Hız sınırına gelirsek. Evet hız sınırı 120 ve benim en son hatırladığım 140 km yazıyordu ibrede.150 km hız diye bir şey yazmıyordu raporda... Ayrıca fren izleri dediğiniz şey fren değil. Araba takla attıktan sonra ters bir şekilde sürüklendi izler muhtemelen o. Frene bastığımda zaten yapamadım ki. Keşke lastik kopmasaydı da fren yapabilseydim. Ayrıca bana o otobanda hangi marka araç olursa olsun 150 km hıza çıkmadım diyen varsa hiçbir şey söylemeyeceğim..."

Alişan, ölümden döndüğü kaza hakkında merak edilenleri tek tek anlattı

"BU OLAYI DALGA KONUSU YAPMANIZ SİZİN İNSANLIĞINIZ"

Alişan, kaza sonrası aracının fotoğraflarını paylaşarak alay eden sosyal medya kullanıcılarına sitem ederek "Biz ölümden döndük ve şükrediyoruz halimize. Evet araç önemli evet araç sağlammış ama bunu bile dalga konusu yaparak twitler atmanızda sızın insanlığınız olsun. Araç ne olursa olsun senin canını verende alanda Allah'tır. O ne derse o olur!Çok şükür ki biz sağ salim çıktık" ifadelerini kullandı.

Alişan, ölümden döndüğü kaza hakkında merak edilenleri tek tek anlattı

"ALACAĞIM DERSLERİ ALDIM"

Sözlerine kazadan çıkardığı derslerden bahsederek bitiren şarkıcı, "Ben alacağım dersleri bundan sonra ne yapmamam gerektiğini anladım ve beni arayan herkesi de uyarıyorum. Allah'ım düşmanıma bile yaşatmasın böyle bir şey. Herkesi kazadan, beladan, gözden korusun" dedi.

Alişan, ölümden döndüğü kaza hakkında merak edilenleri tek tek anlattı

NE OLMUŞTU?

Ünlü şarkıcı Alişan önceki gün ailesiyle birlikte şahsi otomobiliyle İstanbul'dan İzmir'e giderken Manisa Saruhanlı ilçesi yakınlarında kaza geçirdi. Kazada ünlü şarkıcı Alişan ve araçta bulunan eşi Buse Varol ile 2 yaşındaki oğlu Burak yara almadan kurtuldu. Araçta bulunan yabancı uyruklu çocuk bakıcısı ise hafif yaralı olarak Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan bakıcı, yapılan kontrollerin ardından taburcu oldu.

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