Alişan kardeşi Selçuk Tektaş için mevlit okuttu
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Alişan kardeşi Selçuk Tektaş için mevlit okuttu

Alişan kardeşi Selçuk Tektaş için mevlit okuttu
Hürriyet - Haberler | Magazin

Şarkıcı Alişan'ın 38 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş geçtiğimiz hafta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Şarkıcı Alişan'ın 38 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş geçtiğimiz hafta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Tektaş için Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Camii'nde mevlit okutuldu. Mevlide Alişan'ın yanı sıra hayatını kaybeden Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş, babası Mehmet Tektaş, annesi Suzan Tektaş,türkücü Ceylan, oyuncu Saruhan Hünal, sunucu Özlem Yıldız ile yakınları ve sevenleri katıldı. Alişan, mevlit öncesinde akşam ezanını kendisi okurken, mevlide gelenlere lokma ve yemek dağıtıldı.

Kaynak: Hürriyet

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