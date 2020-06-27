Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
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Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu

Ünlü şarkıcı Alişan, ailesinin içinde olduğu araçla trafik kazası geçirdi. Ailesiyle ölümden dönen Alişan'ın kasko şirketinden hasarlı aracı için 1 milyon TL ödeme alacağı ortaya çıktı.

Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
27.06.2020 11:19 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:31

Ünlü şarkıcı Alişan önceki gün ailesiyle birlikte şahsi otomobiliyle İstanbul'dan İzmir'e giderken kaza geçirdi. Kazada Alişan ve araçta bulunan eşi Buse Varol ile 2 yaşındaki oğlu Burak yara almadan kurtuldu. Araçta bulunan yabancı uyruklu çocuk bakıcısı ise hafif yaralı olarak Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Alişan'ın trafik kazasında hasar gören aracı için kaskodan alacağı ücret belli oldu.

ARACINI 1 MİLYON 250 BİN TL'YE SATIŞA ÇIKARMIŞ

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın haberine göre: Alişan, kaza geçirdiği aracını 1 hafta önce 1 milyon 250 bin TL'ye satışa çıkardı. Aracı için 1 milyon 100 bin TL verilen şarkıcı, teklifi reddetti. Kaza sonrası aracı kullanılamaz hale gelen Alişan, sigorta şirketinden 1 milyon TL para alacak.

Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası sigorta şirketinden alacağı ücret belli oldu

5 KURBAN KESTİRDİ

Öte yandan 2 yaşındaki oğlu, eşi ve bakıcılarıyla araçtan sağ çıktıkları için "Verilmiş sadakamız varmış" diyen şarkıcı, 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada 5 kurban kestirip Darülaceze'ye bağışladığını söyledi. Şarkıcı, kazada oğlunun zarar görmemesi için üzerine kapanarak koruyan bakıcıları için de örnek olacak bir davranışta bulundu. Bu konu hakkında da konuşan Alişan, "Ömrümüzün sonuna kadar o da istediği süreçte hep bizimle olacak. Maddi ve manevi olarak yanında olacağız"

Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
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