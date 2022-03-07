Alina Kabayeva kimdir? Alina Kabaeva Putin ile mi birlikte?

Alina Kabayeva kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bir dönem adı Rus liderle anılan Alina Kabaeva Putin ile mi birlikte?

ALİNA KABAEVA KİMDİR?

Tatar bir baba ve Rus bir annenin kızı olarak 12 Mayıs 1983 tarihinde Özbekistan SSC'nin başkenti Taşkent'te dünyaya gelmiştir. Rus eski bireysel ritmik jimnastik sporcusu, manken, film oyuncusu olan isim aynı zamanda politikacıdır.

Henüz 18 yaşında genç bir sporcuyken Red Shadow adlı bir Japon sinema filminde rol alan Kabayeva, bireysel ritmik jimnastik branşında kazandığı 1 altın ve 1 bronz olimpiyat madalyası, Dünya Şampiyonalarında toplam 14 ve Avrupa Şampiyonalarında toplam 25 madalya ile Rusya jimnastik tarihinin en başarılı sporcuları arasında yer almaktadır. Rusya'nın en başarılı sporcularına verdiği Sporda Ustalık Onuru unvanına layık görülmüştür.

Rus lider hakkında ise sadece iddialar bulunmaktadır.

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