Alıçın da turşusunu kurdular

29.09.2019 11:47

Tokat'ta 108 çeşit turşu yapan Mehmet Çolak, kış mevsiminin habercisi olan alıç meyvesinden turşu yaptı.



Emekli olduktan sonra hobi olarak turşu yapmaya başlayan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Çolak (72), bu hobisini iş yeri açarak ticarete dönüştürdü. Yaklaşık 30 yıldır Behzat Bulvarı'ndaki evinin altında açtığı iş yerinde yumurtadan kiraza, alıçtan fasulyeye kadar 108 çeşit turşu yapan Çolak, işin sırrının kendi yaptığı elma sirkesinde olduğunu söyledi. Tokat'ın bereketli ovalarında yetişen sebze ve meyvelerden özel olarak ürettiği sirkelerle turşu kuran Çolak, kalp sağlığı için alıç turşusu veya sirkesini tavsiye etti.



Kış mevsiminin habercisi olan alıç meyvesinden turşu yapan Çolak, alıç turşusunun bağırsakları temizlediğini ifade ederek, "Alıç sirkesi kalp damar için ideal. Bütün ana damarlar, sinir sistemini dengeler. Bundan aç karnına bir çay bardağı içilirse kalpte bir sıkıntı kalmaz. Yaptığımız bu turşu doğal, hiçbir katkı maddesi yok. Sadece alıç ile kendisi arasındaki suyudur. Bu doğal ilaç gibidir, sağlıklı insanın da içmesi lazım. Alıç yeni çıktı, 1 tona yakın alıç turşusu kurdum. Alıç turşusunu kavanozun tabanına nohut üzerine bir bardak sirke ve su, limon tuzu koyarak kuruyoruz. Turşuda tuzu az kullanmak lazım" dedi.



Turşu kurarken sirkesinin önemli olduğunu belirten Çolak, ev yapımı sirke ile turşu yaptığına dikkat çekerek "Öbür sirkeler mayalıdır, o sirkelerle yapılan turşu eriyebilir. Kendi imalatımız olduğu için turşularımız hem berrak hemde dört dörtlük olur. Biz elma sirkesinden turşu yapıyoruz. Elma sirkesinin özelliği hem vücuttaki bakterileri kırıyor, hem de ince damarları açıyor. Turşuda da öyle safı daha net. Çağladan, kirazdan yumurtaya kadar 108 çeşit turşum var. Kış mevsiminde lahana turşusunu tavsiye ediyorum. Vücut direncini artırıyor. Turşuyu her öğünde yemekte fayda var. Ama domatesle lahanayı mutlaka yemek lazım. Denemekte fayda var, herkesin damak zevki başka" dedi.



Turşuda sikke mi limon mu?



Adile Naşit ve Münir Özkul'un turşucu olarak baş rolünü paylaştığı 'Neşeli Günler' adlı Türk filminde "en iyi turşu sirkeden mi olur, limondan mır?" sorusuna da nokta koyan Çolak, "En iyi turşu sirkeden olur. Ama bazı tatlı turşular, hanımla aramızdaki muhalefette o 'limon' diyor. Ben de diyorum ki tatlılara limon ekşilik verir. Sirke tatlıya, öbürlerine de limon karışım olabilir. Zaten Minür Özkul da bunun kavgasını yapıyordu. Bizde onunla eş değer kurmak için aynı duyguları paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Turşu içine nohut atın"



Bu yıl turşu yapanın çoğaldığına dikkat çeken Çolak, turşuyu tutturmanın zor olduğunu söyleyerek, "Ben tutturana kadar çok turşu zayi ettim. Ankara Çubuk'tan orası turşunun yatağı olduğu halde nasıl yaptığıma bakmaya geldiler. O nedenle sirke çok önemli, ayrıca tuzu ve mayasına da dikkat etmek gerekiyor. Yoksa tutturamazlar. Turşunun içine nohut atıyorum. Neden nohut koyuyorsun diyorlar, nohutsuz maya olmaz. Bir de ev ekmeğinin içerisinden atarlarsa mayaya dönüşür. Yoksa tutturamazlar turşuyu" şeklinde konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA