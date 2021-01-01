Alican Yücesoy kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Alican Yücesoy hayat ve biyografisi nedir?
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Alican Yücesoy kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Alican Yücesoy hayat ve biyografisi nedir?

01.01.2021 01:13 | Son Güncelleme: 01.01.2021 01:18
Alican Yücesoy kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Alican Yücesoy hayat ve biyografisi nedir?

Alican Yücesoy kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Alican Yücesoy hayat ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ALİCAN YÜCESOY KİMDİR?

Alican Yücesoy, 22 Ekim 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Bursa'da tamamlayan Alican Yücesoy Lise sonrası İstanbul Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde okudu. Okula girdiğinin ertesi günü yapılan bir seçmeye katılmasıyla Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda çalışmaya başladı.

Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden 2005 yılında mezun oldu.

Sonrasında hem dizi hem de sinema filmlerinde oynadı. 2012 yılında Şubat dizisinde başrol olarak yer aldı. 2013 yılında başrollerinde Beren Saat, Nejat İşler, Yiğit Özşener ve Mert Fırat'ın oynadığı "İntikam" dizisinin kadrosunda da yer almıştır.

31 Temmuz 2013 tarihinde, Şubat dizisinde başrolü paylaştığı oyuncu Melisa Sözen ile Roma'da evlendi. Çift evlendikten 5 ay sonra 20 Şubat 2014 tarihinde boşandılar.

2014 yılında "Bana Artık Hicran De" adlı dizide Buğra Gülsoy ve Aslı Enver ile başrolü paylaştı.

2016 yılında Türkan Derya'nın senaryosunu yazdığı "Çok Uzak Fazla Yakın" filminin yönetmenliğini yaptı. Filmde, Alican Yücesoy, Burcu Biricik ile rol aldı.

Televizyonun yanı sıra Tiyatroda da sık sık sahneye çıkan Alican Yücesoy 2015 yılı itibari ile Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nun Genel Sanat Yönetmenliğine getirilmiştir.

ROL ALDIĞI OYUNLAR

He-Go: Halil Babür - Altıdan Sonra Tiyatro - 2017

Gülünç Karanlık: Wolfram Lotz- Bakırköy Belediye Tiyatroları-2016

Hayvan Çiftliği (oyun) : George Orwell - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2014

Sıkı Yönetim : Albert Camus - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2012

Eksik : Özer Aslan - Tiyatro Hal - 2012

Külhanbeyi Müzikali : Ülkü Ayvaz - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2011

Aklı Havada : Ali Yenel - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2010

Yağmurcu : Richard Nash - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2008

Tersine Dünya : Orhan Kemal - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2007

Dua Odası : Shan Khan - Tiyatro Z - 2006

Pırtlatan Bal: Aziz Nesin - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2005

Günün Adamı : Haldun Taner - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2005

Teneke : Yaşar Kemal - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2004

Klakson, Borazanlar ve Bırtlar : Dari Fo - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2004

Köpek Kadın Erkek : Sibylle Berg - 2004

Suret : Onur Bayraktar - Stüdyo Drama - 2004

FİLMOGRAFİSİ

2020 Bir Başkadır (Sinan)

2020 9 Kere Leyla (Haris)

2020 Menajerimi Ara (konuk oyuncu)

2020 Jet Sosyete (Ahmet; konuk oyuncu)

2019 Küçük Şeyler

2018 Can Kırıkları (Cihan Karadağ)

2018 Adı: Zehra (Serkan Kurdoğlu)

2017 Aşk Uykusu (Serkan)

2016 Kördüğüm (Umut)

2015 Ertuğrul 1890 (Bekir)

2015 Serçe Sarayı (Ali Rıza öğretmen)

2014 Bana Artık Hicran De

2013-2014 İntikam (Ali Sülen)

2012-2013 Şubat (Şubat)

2012 Suskunlar (Cebrail)

2011 Sen De Gitme (İlker)

2011 Eyvah Eyvah 2 (İbrahim)

2010 Prensesin Uykusu (Neşet)

2010 Fatmagülün Suçu ne (Ali)

2010 Eyvah Eyvah (Ibrahim)

2009 Ev

2008-2010 Adanalı (Tilki Timur)

2008 Dinle Neyden (Halil Tabip)

2007 Gurbet Yolcuları (Hüseyin)

2007 Zoraki Koca (Tarık)

2007 Umut Adası (Tuğra)

2006 Son Osmanlı Yandım Ali (Mustafa Kemal)

2004 2 Eylül(Tim Çavuşu)

2004 Akümülatörlü Radyo (Murat)

2003 Sessiz Gece (Işık)

2003 Pilli Bebek (Ertuğrul)

ÖDÜLLER

26.Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (2019) (Küçük Şeyler)

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (2019)

The 33rd Montenegro Film Festival Golden Mimosa for Best Actor - La Belle Indifference

9. Malatya Uluslararası Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

7. Kayseri Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Küçük Şeyler)

Top Shorts Uluslararası Kısa Film Festivali En İyi Senaryo (Taş), 2020

Vasfi Rıza Zobu Tiyato Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu (Gülünç Karanlık)

20. Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri/ Komedi, Müzikli Oyun ya da Müzikal Dalında Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu (Hayvan Çiftliği)

22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncuları Ödülleri Seçici Kurul Özel Ödülü (Alican Yücesoy/Gülünç Karanlık)

Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri 2016-2017 Yılın Erkek Oyuncusu (Gülünç Karanlık)

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