Aliağaspor FK, Bölmespor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

UŞAK (Habermetre) - Aliağaspor FK, Bölmespor'u Konuk Ediyor

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 9. Bölge 2. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Aliağaspor FK, 5. Haftada Uşak temsilcisi Bölmespor'u konuk ediyor. 28 Kasım 2021 Pazar günü Aliağa Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14. 00'te başlayacak.

Karşılaşmayı Şevket Can, Ahmet Eser, İsa Korkmaz ve Levend Çimen hakem dörtlüsü yönetecek. Sarı siyahlılar ligde 9 puanla 2. Sırada yer alırken Bölmespor 3 puanla 5. Sırada bulunuyor.

Aliağaspor FK, zirve mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmanın hazırlıklarını Teknik Sorumlu Hakan Şapçı yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Aliağa Atatürk Stadyumu'nda ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman 5'e 2 pas ve taktiksel çalışmalarla noktalandı. Antrenman boyunca futbolcular istekli ve hırslı halleri teknik heyeti memnun etti.

Bölgesel Amatör Ligi 9. Bölge 2. Grupta oynanacak tüm karşılaşmalar 28 Kasım Pazar günü saat 14. 00'te başlayacak. 2. Grupta haftanın programı şöyle;

Sivaslı Belediyespor - Çiğli Belediyespor

Torbalıspor - Salihli Belediye Spor

Aliağaspor FK - Bölmespor

Manisaspor - Manisa Sanayi Spor

Grubun diğer takımı İzmirspor, 5. Haftayı Bay geçecek.

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