Aliağa MHP İlçe Teşkilatı Tıp Bayramını kutladı
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Aliağa MHP İlçe Teşkilatı Tıp Bayramını kutladı

14.03.2021 12:33 | Son Güncelleme: 14.03.2021 12:42
Aliağa MHP İlçe Teşkilatı Tıp Bayramını kutladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aliağa İlçe Teşkilatı, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle ilçedeki sağlık kurumlarını ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aliağa İlçe Teşkilatı, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle ilçedeki sağlık kurumlarını ziyaret etti.

MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir, Aliağa İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurten Yaşar ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Aliağa İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aliağa Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan sağlık kurumlarını ziyaret ederek sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Kendilerine yapılan ziyaretlerden dolayı memnuniyet duyduklarını dile getiren doktorlar ve sağlık çalışanları ise kendilerine takdim edilen hediye için teşekkür ettiler. Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada sağlıklı toplum olabilme yolunda doktorların çok önemli değerler olduğunu vurgulayan MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir, "Ülkemizin tamamında il, ilçe, kasaba, köy demeksizin insan hayatını ve sağlığını korumak adına türlü cefalar ve sorunlarla mücadele ederek bizleri sağlığımıza kavuşturmak için üstün gayretler sarf eden; başta şehit sağlıkçılarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, görevi başındaki sağlık çalışanlarımıza esenlik ve kolaylıklar diliyorum" dedi. - İZMİR

Aliağa MHP İlçe Teşkilatı Tıp Bayramını kutladı
Aliağa MHP İlçe Teşkilatı Tıp Bayramını kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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