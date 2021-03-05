Ali Yavuz: "Terörle mücadelede sonuna kadar gidileceğine, terörün kökünün kazınacağına inancımız tamdır"
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Ali Yavuz: "Terörle mücadelede sonuna kadar gidileceğine, terörün kökünün kazınacağına inancımız tamdır"

05.03.2021 15:37 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:40
Ali Yavuz:

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, "Terörle mücadelede sonuna kadar gidileceğine, terörün kökünün kazınacağına inancımız tamdır" dedi.

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, "Terörle mücadelede sonuna kadar gidileceğine, terörün kökünün kazınacağına inancımız tamdır" dedi.

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, Bitlis'te 11 askerin şehit olmasının, yüreklerini dağladığını söyledi. Yavuz, "Bingöl'den Bitlis Tatvan'a gitmek üzere havalanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri helikopterin kaza kırıma uğramasından dolayı 11 askerimiz şehit, 2 askerimizde yaralanmıştır. Şehit P.Uz.Çvş Tolga Demirci, Pınarbaşı ilçesine bağlı Uzunpınar Mahallesi nüfusuna kayıtlı hemşehrimizdir. Şehitlerimizin ve yaralı gazilerimizin acısı yüreklerimizi kor ateşi gibi yaktı. Şehitlerimize Allan'dan rahmet ailelerine, yakınlarına ve aziz Türk milletine baş sağlığı ve sabırlar yaralı kahraman kardeşlerimize acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Türk askerinin terörle mücadele için bölgede bulunduklarını kaydeden Yavuz, "Askerlerimizin terörle mücadele için bölgede olduklarını, canlarını hiçe sayarak zorlu hava şartlarında dahi mücadele içinde olduklarını, PKK'lı teröristlerin barınak ve yığınaklarının temizlenmesi için etkin bir çalışma içerisindeyken vatan savunması için şehadet şerbeti içen aziz şehitlerimizin acı haberi bizleri yasa boğmuştur. Bugün 11 Ocağa yine ateş düşmüş, 11 vatan evladı memleket uğruna şehit olmuş, 11 ananın yüreği dağlanmış, gözü yaşlı aileler yetim çocuklar kalmıştır. Biz bir ölür, bin diriliriz terörle mücadelede sonuna kadar gidileceğine, terörün kökünün kazınacağına inancımız tamdır. Devletimiz hiç bir hesabı yarım bırakmayacaktır. Acımız çok derin aziz şehitlerimizi ve hatıralarını unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı belirtirim. Şehitlerimizin ruhu şad mekanları cennet olsun" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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