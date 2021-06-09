Ali Sürmeli kimdir? EDHO Doğan Baba Ali Sürmeli kaç yaşında, aslen nereli?

Televizyonun sevilen yapımlarından Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz dizisindeki Doğan Baba rolüyle izleyicinin karşısına çıkan Ali Sürmeli, diziden ayrılacağı yönündeki haberlerden sonra internette en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki Ali Sürmeli kimdir? EDHO Doğan Baba Ali Sürmeli kaç yaşında, aslen nereli? Ali Sürmeli EDHO'dan ayrılcak mı?

Televizyonun sevilen yapımlarından Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz dizisindeki Doğan Baba rolüyle izleyicinin karşısına çıkan Ali Sürmeli, diziden ayrılacağı yönündeki haberlerden sonra internette en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki Ali Sürmeli kimdir? EDHO Doğan Baba Ali Sürmeli kaç yaşında, aslen nereli? Ali Sürmeli EDHO'dan ayrılcak mı?

ALİ SÜRMELİ EDHO'DAN (EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ) AYRILACAK MI?

Pandemi sürecinin ardından geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrılmak zorunda kalan Ali Sürmeli Ocak ayında geri dönmüştü. Çıkan haberlere göre usta oyuncu Ali Sürmeli diziden tekrar ayrılacak.

ALİ SÜRMELİ KİMDİR?

Ali Sürmeli, 7 Nisan 1959 tarihinde Bingöl'de dünyaya geldi. Aslen Muş - Varto Omeriyan köyündendir. Babası Anadolu'da birçok şehirde görev yapmış bir postacıydı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı "Tiyatro" bölümünden 1985 yılında mezun olan sanatçı, Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Sinema filmleri ve dizilerde oynadı.

İlk başrolü 1995 yılında oynadığı ve yönetmenliğini Tülay Eratalay'ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı filmdir. Deli Yürek dizisiyle televizyonda tanındı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde can verdiği Zaza Dayı karakteriyle hafızalara kazınmıştır. Çarpışma adlı dizide Cansız rolü ile ekran karşısına geçti. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Doğan Baba karakteriyle rol almaya başlamıştır.