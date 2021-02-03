Ali Şeker kimdir? Ali Şeker kaç yaşında, nereli? Hangi partiden?

CHP İstanbul milletvekili Ali Şeker kimdir? Ali Şeker kaç yaşında, nereli? Hangi partiden?

Ali Şeker 25. ve 26. dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. 26. Dönemde Çevre Komisyonu ve AB Uyum Komisyonlarında görev aldı. Ali Şeker hakkında detaylar...

ALİ ŞEKER KİMDİR?

Ali Şeker 1968 yılında Sivas'ta doğdu.Ali Şeker Türk siyasetçi ve doktor. 2015 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul milletvekilliğine adaylığını koyarak milletvekili olmuştur. Ali Şeker halen CHP İstanbul milletvekili olarak TBMM'de görevine devam etmektedir.

İlkokulu Gümüşpala İlkokulu'nda, ortaokulu Avcılar 50.Yıl İnsa Lisesi'nde okudu. Sultanahmet Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Makine Teknisyenliği Torna ve Tesviye Bölümü'nü bitirdi.

1985 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni kazandı ve 1991 yılında fakülteyi bitirerek Tıp Doktoru oldu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1991 mezunları Öğrenci Temsilciler Kurulu Başkanlığı'na seçildi.1991 yılında Erzincan'ın İliç ilçesi Merkez Sağlık Ocağı'nda mecburi hizmetine başladı.1992 yılında İşyeri Hekimliği İşçi Sağlığı Sertifika Programını tamamladı.

1993 yılında Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde görev yaptıktan sonra, tıpta uzmanlık sınavını kazanarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Genel Cerrahi İhtisasına başladı.1995 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü'nün Hastane İşletmeciliği Sertifika Programını bitirdi.

1997 yılında Genel Cerrahi Uzmanı oldu. İstanbul Tabip Odası Taksim Hastanesi Temsilciliği görevinde bulundu.

1998 yılında Ağrı Doğubeyazıt Devlet Hastanesi'nde Başhekimlik yaptı.

1998-2001 yılları arasında Bakırköy Devlet Hastanesi'nde; daha sonra Bağcılar Semt Polikliniği, Bahçelievler Semt Polikliniği ve Esenyurt Semt Polikliniği'nde görev yaptı.

2001-2003 yılları arasında Büyükçekmece Devlet Hastanesi'nin kuruluşunda görev aldı, Genel Cerrahi Uzmanı olarak çalıştı.

2004 Yerel Seçimlerinde CHP'den İstanbul İl Genel Meclisi üyeliğine seçildi. Bu dönemde CHP'ni temsilen İl Genel Meclisi Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyeliği ile İstanbul Kent Konseyi üyeliği görevlerinde bulundu.

2005 yılında yapılan ilçe kongresinde İstanbul'un en genç ilçe başkanı oldu.

2000 yılında Büyükçekmece'de kurduğu 2000 Cerrahi Tıp Merkezi'nin sahibi ve Başhekimi olarak görev yapmaktadır. 2008 yılında Büyükçekmece ilçesinde vergi rekortmenleri arasında yer aldı.

Dr. Ali Şeker, evli ve 3 çocuk babasıdır.