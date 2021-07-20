Ali Rıza Ersoy kimdir? Ali Rıza Ersoy kaç yaşında, nereli? Ali Rıza Ersoy biyografisi!

Siemens Türkiye'de, 30 yıldır; Sağlık, İnsan Kaynakları, IT Çözümleri ve Servisleri, Kurumsal Teknolojiler, Tedarik Zinciri Yönetimi, Şehirler ve Endüstri bölümleri Direktörlüğü ve "Siemens Business Solutions" şirketi Genel Müdürlüğü yaptı. Peki, Ali Rıza Ersoy kimdir? Ali Rıza Ersoy kaç yaşında, nereli? Ali Rıza Ersoy mesleği nedir? Ali Rıza Ersoy hayatı ve biyografisi nedir?

1980 yılında İTÜ Elektronik ve Haberleşme bölümünü bitirdikten sonra Viyana Teknik Üniversitesi Uygulamalı Elektronik Fakültesi'nde Araştırma Asistanlığı yaptı ve 1985 yılında "Diplom Ingenieur" olarak mezun olan Ali Rıza Ersoy kimdir? Ali Rıza Ersoy kaç yaşında, nereli? Ali Rıza Ersoy mesleği nedir? Ali Rıza Ersoy hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ALİ RIZA ERSOY KİMDİR?

1957 yılında Aydın'ın Koçarlı ilçesinde doğdu.

Orta ve Lise eğitimini 1968 – 1975 yılları arasında Tarsus Amerikan Koleji'nde tamamladı.

1980 yılında İTÜ Elektronik ve Haberleşme bölümünü bitirdikten sonra Viyana Teknik Üniversitesi Uygulamalı Elektronik Fakültesi'nde Araştırma Asistanlığı yaptı ve 1985 yılında "Diplom Ingenieur" olarak mezun oldu.

İş hayatına 1985 yılında İzmir'de Siemens Healthcare bölümünde Satış Mühendisi olarak başladı. 1987 yılında Bölge Müdürü oldu.

1993 yılında aynı bölümün Satış ve Pazarlama Müdürlüğü görevine atandı ve İstanbul'a taşındı.

1997 – 2002 yılları arasında Healthcare Bölüm Direktörü olarak görev yaptı.

2002 yılında başladığı Siemens Kurumsal İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine 2006 yılına kadar devam etti.

Siemens Business Services Genel Müdürlüğü görevini sürdürürken, şirketin ana şirket ile birleşmesi sonucu, Siemens IT Solutions and Services Bölümü Direktörü oldu.

Bu görevi süresince, Siemens Corporate Technologies adlı AR-GE bölümünün kurucu Direktörlüğü ve bir sürede Supply Chain Management bölümü direktörlüğü yaptı.

Haziran 2010'dan beri Siemens AŞ Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Siemens Türkiye'de, 30 yıldır; Sağlık, İnsan Kaynakları, IT Çözümleri ve Servisleri, Kurumsal Teknolojiler, Tedarik Zinciri Yönetimi, Şehirler ve Endüstri bölümleri Direktörlüğü ve "Siemens Business Solutions" şirketi Genel Müdürlüğü yaptı. Halen İcra Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı ve Dijital Fabrika Divizyonu Ülke Lideri. Koçarlı/ Aydın 1957 doğumlu, Tarsus Amerikan Koleji, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Fakültesi ile Viyana Teknik Üniversitesi Uygulamalı Elektronik bölümü mezunu. 5 yıl aynı bölümde eşzamanlı asistanlık yaptı. Etik ve İtibar Derneği kurucu başkanı, Mutfak Dostları, Füturistler, Buğday, AlumniTurk, Propeller, Rotary, Slow Food, Bilim Merkezleri, Türkiye Bilişim, Personel Yönetimi, Tıbbi Görüntüleme, Bilişim Sanayicileri, Yazılım Sanayicileri, Melek Yatırımcı, SEV, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi, International Coach Federation, Yönetim Danışmanlığı STK'larında üyelik yaptı veya yapıyor.