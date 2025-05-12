Ali Haydar Kaytan kimdir, nerelidir? Terörist Ali Haydar Kaytan nasıl öldü? PKK kongresi Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun'a atfedildi!

Son günlerde kamuoyunda yaşanan gelişmelerin ardından Ali Haydar Kaytan'ın kim olduğu, nereli olduğu ve nasıl hayatını kaybettiği soruları yeniden gündeme geldi. Pkk'nın 2025 yılında düzenlediği 12. Kongresi'nde, örgütün kurucularından biri olan Kaytan'ın ismi, hayatını kaybettiği bilgisiyle birlikte kamuoyuna duyuruldu. Bu açıklamayla birlikte, uzun süredir hakkında bilgi paylaşılmayan Ali Haydar Kaytan, sosyal medya ve haber platformlarında en çok merak edilen isimlerden biri haline geldi. Peki, Ali Haydar Kaytan kimdir, nerelidir? Terörist Ali Haydar Kaytan nasıl öldü? İşte, detaylar…

TERÖRİST ALİ HAYDAR KAYTAN KİMDİR?

Ali Haydar Kaytan, Pkk'nın kurucu kadrosunda yer alan ve örgüt içinde "Fuat" kod adıyla bilinen teröristtir. 1950'li yıllarda Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğduğu bilinmektedir. Uzun yıllar boyunca terör örgütü Pkk'nın ideolojik yapılanmasında etkili bir rol oynamış ve örgütün yöneticileri arasında yer almıştır.

Ali Haydar Kaytan kimdir, nerelidir

Ali Haydar Kaytan, Abdullah Öcalan ile birlikte Pkk'nın kuruluş sürecinde aktif görev almış ve örgütün ideolojik temelinin şekillenmesinde etkili olmuştur. Örgüt içinde "ideolojik rehber" olarak tanımlanan Kaytan, PKK Yürütme Konseyi Üyeliği görevini de yürütmüştür. Özellikle Suriye, Irak ve İran'daki yapılanmalarda etkili olmuş, örgütün sözde stratejik kararlarında önemli bir isim olarak öne çıkmıştır.

PKK 12. Kongre terörist Ali Haydar Kaytan nasıl öldü

ALİ HAYDAR KAYTAN NASIL ÖLDÜ?

Ali Haydar Kaytan'ın uzun süre akıbeti bilinmezken, 2025 yılında PKK'nın düzenlediği 12. Kongre sırasında öldüğü resmen açıklandı. Daha önce, 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlenen hava harekâtında etkisiz hale getirildiği iddia edilse de, bu bilgi örgüt tarafından uzun süre doğrulanmamıştı.

PKK, 2025'teki kongresinde silahlı mücadelenin sona erdiğini duyururken, bu kongreyi Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun'a ithaf etti. Bu açıklama, Kaytan'ın ölümünün örgüt içinde sembolik bir önem taşıdığını da ortaya koydu.