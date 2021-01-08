Ali Haydar Fırat kimdir, kaç yaşında? Ali Haydar Fırat nereli? Ali Haydar Fırat hayatı ve biyografisi
Tartışma programlarında yer alan isimlerden biri olan Ali Haydar Fırat hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Ali Haydar Fırat kimdir, kaç yaşında? Ali Haydar Fırat nereli? Ali Haydar Fırat hayatı ve biyografisi
Pek çok tartışma programına katılan Ali Haydar Fırat hakkında merak edilen soruların cevapları haberimizin detaylarında...
ALİ HAYDAR FIRAT KİMDİR?
Ali Haydar Fırat 1979 yılında Muş'ta doğdu.42 yaşında olan Ali Haydar Fıratilkokulu Malatya İnönü İlköğretim Okulu'nda, orta okulu Muş Onpınar Ortaokulu'nda, liseyi Ankara Tuzluçayır Lisesi'nde tamamladı. Fırat, bir sene İngilizce hazırlık gördükten sonra 1997–2001 yıllarında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde eğitimini tamamladı.
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Ana Bilim Dalı'nda Yüksek Lisans yapan Fırat, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Ana Bilim Dalı'nda doktorasını tamamladı.
Ali Haydar Fırat, evli ve bir çocuk babası.