Ali Haydar Fırat kimdir, kaç yaşında? Ali Haydar Fırat nereli? Ali Haydar Fırat hayatı ve biyografisi
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Ali Haydar Fırat kimdir, kaç yaşında? Ali Haydar Fırat nereli? Ali Haydar Fırat hayatı ve biyografisi

08.01.2021 18:06 | Son Güncelleme: 08.01.2021 18:10
Ali Haydar Fırat kimdir, kaç yaşında? Ali Haydar Fırat nereli? Ali Haydar Fırat hayatı ve biyografisi

Tartışma programlarında yer alan isimlerden biri olan Ali Haydar Fırat hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Ali Haydar Fırat kimdir, kaç yaşında? Ali Haydar Fırat nereli? Ali Haydar Fırat hayatı ve biyografisi

Pek çok tartışma programına katılan Ali Haydar Fırat hakkında merak edilen soruların cevapları haberimizin detaylarında...

ALİ HAYDAR FIRAT KİMDİR?

Ali Haydar Fırat 1979 yılında Muş'ta doğdu.42 yaşında olan Ali Haydar Fıratilkokulu Malatya İnönü İlköğretim Okulu'nda, orta okulu Muş Onpınar Ortaokulu'nda, liseyi Ankara Tuzluçayır Lisesi'nde tamamladı. Fırat, bir sene İngilizce hazırlık gördükten sonra 1997–2001 yıllarında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde eğitimini tamamladı.

Ali Haydar Fırat kimdir, kaç yaşında? Ali Haydar Fırat nereli? Ali Haydar Fırat hayatı ve biyografisi
Ali Haydar Fırat

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Ana Bilim Dalı'nda Yüksek Lisans yapan Fırat, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Ana Bilim Dalı'nda doktorasını tamamladı.

Ali Haydar Fırat, evli ve bir çocuk babası.

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