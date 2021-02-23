Ali Haydar Fırat kimdir? Ali Haydar Fırat kaç yaşında ve nereli? Mesleği nedir?
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Ali Haydar Fırat kimdir? Ali Haydar Fırat kaç yaşında ve nereli? Mesleği nedir?

23.02.2021 16:18 | Son Güncelleme: 23.02.2021 16:23
Ali Haydar Fırat kimdir? Ali Haydar Fırat kaç yaşında ve nereli? Mesleği nedir?

Ali Haydar Fırat ismi tartışma programlarında yer alan isimlerden biri. İzleyiciler Ali Haydar Fırat kimdir? Ali Haydar Fırat kaç yaşında ve nereli? soruları merak edilmektedir. İşte Ali Haydar Fırat hakkında merak edilenleri derledik. Peki, Ali Haydar Fırat kimdir? Ali Haydar Fırat kaç yaşında ve nereli? Mesleği nedir?

Ali Haydar Fırat ismi tartışma programlarında yer alan isimlerden biri. İzleyiciler Ali Haydar Fırat kimdir? Ali Haydar Fırat kaç yaşında ve nereli? soruları merak edilmektedir. İşte Ali Haydar Fırat hakkında merak edilenleri derledik. Peki, Ali Haydar Fırat kimdir? Ali Haydar Fırat kaç yaşında ve nereli? Mesleği nedir? İşte detaylar haberimizde...

ALİ HAYDAR FIRAT KİMDİR?

Ali Haydar Fırat, 1979 yılında Muş'ta doğdu. Fırat, ilkokulu Malatya İnönü İlköğretim Okulu'nda, orta okulu Muş Onpınar Ortaokulu'nda, liseyi Ankara Tuzluçayır Lisesi'nde tamamladı. Bir sene İngilizce hazırlık gördükten sonra 1997–2001 yıllarında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde eğitimini tamamladı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Ana Bilim Dalı'nda Yüksek Lisans yapan Fırat, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Ana Bilim Dalı'nda doktorasını tamamladı. Fırat, evi bir çocuk babası.

2015 Genel Seçimleri CHP 25. Dönem milletvekili adayı olmuştur.

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