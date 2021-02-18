Ali Haydar Fırat kimdir? Ali Haydar Fırat kaç yaşında ve nereli?
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Ali Haydar Fırat kimdir? Ali Haydar Fırat kaç yaşında ve nereli?

18.02.2021 21:05 | Son Güncelleme: 18.02.2021 21:09
Ali Haydar Fırat kimdir? Ali Haydar Fırat kaç yaşında ve nereli?

Ali Haydar Fırat ismi tartışma programlarında yer alan isimlerden biri. İzleyiciler Ali Haydar Fırat kimdir? Ali Haydar Fırat kaç yaşında ve nereli? Sorularına yanıt aramakta. İşte Ali Haydar Fırat hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

Ali Haydar Fırat kimdir? Pek çok tartışma programına katılan Ali Haydar Fırat hakkında merak edilen soruların cevapları haberimizin detaylarında...

ALİ HAYDAR FIRAT KİMDİR?

Ali Haydar Fırat, 1979 yılında Muş'ta doğdu. Fırat, ilkokulu Malatya İnönü İlköğretim Okulu'nda, orta okulu Muş Onpınar Ortaokulu'nda, liseyi Ankara Tuzluçayır Lisesi'nde tamamladı. Bir sene İngilizce hazırlık gördükten sonra 1997–2001 yıllarında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde eğitimini tamamladı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Ana Bilim Dalı'nda Yüksek Lisans yapan Fırat, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Ana Bilim Dalı'nda doktorasını tamamladı. Fırat, evi bir çocuk babası.

2015 Genel Seçimleri CHP 25. Dönem milletvekili adayı olmuştur.

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