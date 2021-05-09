Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Videoları izlemeye dayanamıyorum

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in çarpıcı iddiaları siyaset dünyasının bir numaralı gündem maddesi oldu. Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun adından Ali Babacan da Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili sert ifadeler kullandı. Peker'in yayınladığı videoları izlemeye dayanamadığını belirten Babacan "Bütün bu olanlar, Türkiye'nin 90'ların karanlığına geri döndüğünü gösteriyor. Her alanda olduğu gibi" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, suç örgütü lider Sedat Peker'in öne sürdüğü iddialar ile ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu.

T24'ten Murat Sabuncu'ya konuşan Babacan, Peker'in yayınladığı videoları izlemeye dayanamadığını belirterek, "Bütün bu olanlar, Türkiye'nin 90'ların karanlığına geri döndüğünü gösteriyor. Her alanda olduğu gibi. Nasıl ekonomide görüyorsak 90'lara dönüşü yoksullukla, yolsuzlukla, yasaklarla, bu konularda da maalesef 90'ların karanlığına ülkenin geri döndüğünü görüyoruz. Burada tabii devletin hukuk uygulaması çok önemlidir." dedi.

"BURADA AÇIK İTİRAFLAR VAR"

Yargının re'sen harekete geçmesi gerektiğini belirten Babacan "Normal bir ülkede böyle bir şeyler ortaya döküldüğü zaman yargı hemen harekete geçer. Re'sen yargı harekete geçer. Burada açık itiraflar var, suç tespitleri var, iddialar var. Normal bir ülkede yargının hemen harekete geçmesi lazım. Bir, devlet reflekslerinin zayıfladığını gösteriyor. Bir de daha kötüsü, özellikle iktidar tarafından bu tür suç örgütleriyle mafyayla yakın durma, beraber hareket etme, onları kayırma, destekleme, bu tabloyu da görüyoruz.

Sadece devletin, devlet olma fonksiyonunu bırakın. İktidar tarafında bu tür yapılarla olan bir ilişkiyi de görüyoruz. Geçen sene yaşamadık mı? Bir suç örgütünün lideri özel bir kanuni düzenlemeyle hükümetin küçük ortağı tarafından alenen desteklenerek özel bir kanuni düzenlemeyle serbest bırakıldı. Bunu gördük ve daha sonra yapılan açıklamaları gördük. Siyasal şiddetin, sokak şiddetinin tekrar sokaklara geri döndüğünü gördük" diye konuştu.

"PEKİ, SAYIN ERDOĞAN NİYE SESSİZ?"

Bahçeli'yi de eleştiren Babacan, şunları kaydetti: "Bugün iktidarın küçük ortağı isim isim hedef gösteriyor, gösterdiği hedefler bir süre sonra bakıyorsunuz alenen şiddet görüyor. Hukuk devletinde böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey kabul edilebilir mi?

Siyasi partilerin üst düzey yöneticileri sokak ortasında şiddet görebiliyor ve iktidarın büyük ortağı da bu konuda tamamen sessiz. Tek bir açıklamasını duydunuz mu? Bu kadar gazeteci şiddet gördü sokakta, bu kadar siyasetçi şiddet gördü. Ve küçük ortağın işaret ettiği insanların bu şiddeti gördüğünü dünya âlem bilmiyor mu?

Peki, büyük ortak, sayın Erdoğan niye sessiz? Bu kadar önemli bir hadisede niye susuyor? Bütün bunlar ülkenin düştüğü bu acı tabloyu bize gösteriyor."

"GERÇEKTEN BU ÜLKEYE YAZIK"

"Gerçekten bu koskoca ülkeye çok yazık. Devlet, devlet olmanın gereğini yerine getirecek. Kaldı ki iyi yönetildiğinde bu iş nasıl oluyor gördük. Bir dönem biliyorsunuz mafyaymış, suç örgütüymüş, çeteymiş bunlar günlük haberlerden tamamen çıkmıştı. Çünkü niye; o dönem işin başında olanlar, İçişleri bakanları ve o dönemki yönetim zihniyeti bunlara göz yummuyordu ve göz açtırmıyordu" diyen Babacan, Sedat Peker'in peş peşe yayınladığı videoları izlemeye dayanamadığını da söyledi.

"ARKADAŞLAR GÖNDERDİLER 3-5 DAKİKA BAKTIM"

"Şu anda öyle değil, ilişki yumağı karma karışık. Açıkçası o videoları izlemeye dayanamıyorum. Arkadaşlar gönderdiler 3-5 dakika baktım. Ya bu kabul edilecek bir şey değil. İnsanın vicdanını yaralıyor. Madem böyle bir şey ortaya dökülmüş, madem milyonlarca vatandaşımız bunları izliyor. Bu ülkenin savcısı mı yok? Bu ülkenin yargısı mı yok? Niye re'sen harekete geçilmiyor. Bu kadar iddia var doğru mudur değil midir niye bakılmıyor. Çünkü devlet reflekslerini kaybetti.

Yargıyı, yasamayı, yürütmeyi siz tek elde toplarsanız bütün sistem oradan sinyal bekliyor. 'Bakalım Cumhurbaşkanı'ndan bir sinyal gelecek mi?' Cumhurbaşkanı'ndan sinyal gelirse sistem harekete geçiyor, gelmezse sessiz bekliyor."

PEKER'İN İDDİALARI GÜNDEMİ SARSMIŞTI

Peker, çektiği son videoda Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde olduğunu söyledi. Peker, yayımladığı videolarda Mehmet Ağar ve bazı kurumlarla ilgili bazı iddialar ortaya atarken, kendisine yönelik bir komplo kurulduğunu da öne sürüyor.

KUZEY MAKEDONYA'DAN SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ

Sedat Peker, 2019'da yerleştiği Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde 18 Ocak'ta gözaltına alınıp, sınır dışı edilmiş ve Kosova'ya gitmişti.

Balkan Insight adlı internet sitesine konuşan Kosova yetkilileri, Peker'in Kosova pasaportu olmadığını, kendisine geçici oturum izni verildiğini söylemişlerdi.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde bu hafta dokuz polis yabancı suçlulara sahte pasaport sattıkları iddiasıyla gözaltına alınmış; ana muhalefet partisi lideri Hristijan Mickoski, Sedat Peker adına da Djadin Ademovski adıyla sahte kimlik ve pasaport düzenlendiğini iddia etmişti.