Ali Babacan kimdir, nereli, kaç yaşında? Ali Babacan hayatı, biyografisi

28.11.2019 15:54 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:54

Ali Babacan 58. ve 59. Hükümetlerde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 8 Temmuz 2019 'da AK Parti'den istifa ederek parti kurma çalışmalarına başladı. Ali Babacan ne zaman kurulacak?

ALİ BABACAN KİMDİR?

Babacan, 4 Nisan 1967 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Gençlik yıllarından itibaren dedesinin kurduğu aile işinde çalışıyordu. TED Ankara Koleji'nden 1985 yılında mezun oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde eğitimini tamamladı ve bu bölümden birincilikle mezun oldu. 1990 yılında Fulbright bursunu kazanarak, Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Babacan, 1990-1992 yılları arasında Northwestern University Kellogg School'da işletme alanında yüksek lisans yaptı.

FİNANS SEKTÖRÜNDEN SİYASETE ATILDI

Başarılı siyaset adamı, 1992-1994 yılları arasında finans sektörünün üst düzey yöneticilerine danışmanlık yapan özel bir şirkette danışman olarak görev yaptı. 1994 yılında Ankara'ya döndükten sonra aile şirketinin başına geçti ve 2001 yılında AK Parti'nin kurucu üyesi oldu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Ali Babacan, 58. ve 59. Hükümetlerde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevinde bulundu. 60. Hükümet'te ise Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. 2009 yılında Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı oldu. 28 Ağustos 2015 tarihine kadar Başbakan Yardımcılığı görevine devam eden Babacan, aynı zamanda 22,23,24. ve 26. Dönemlerde TBMM'de Ankara milletvekilliği yaptı. 13 yıl bakanlık yapan Ali Babacan, son dönemlerin en uzun süre bakanlık yapmış ismi olarak tarihe geçti. Babacan, 8 Temmuz 2019 tarihinde kurucu üye olduğu AK Parti'den istifa etti ve yeni bir siyasi parti kurma çalışmalarına başladı. Yeni partiyi yıl sonuna kadar kuracaklarını da duyurdu.

Ali Babacan, 1995 yılında Zeynep Babacan ile dünyaevine girdi. Kerem, Dilara ve Emir adlarında üç çocuk sahibidir.