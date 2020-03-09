Ali Babacan'ın partisinin 90 kişilik kurucular kurulunda kimler var?
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Ali Babacan, AK Parti, Göktürk, Dünya
BBC

Ali Babacan'ın partisinin 90 kişilik kurucular kurulunda kimler var?

Ali Babacan'ın kuracağı yeni partinin 90 kişilik kurucular kurulu açıklandı.

09.03.2020 13:25 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:25
Ali Babacan'ın partisinin 90 kişilik kurucular kurulunda kimler var?

Uzun süredir parti kurma hazırlıklarını sürdüren Ali Babacan, dün partisinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verdi. 90 kişilik kurucular kurulu listesinde 27 kadın, 16 genç isim yer alırken, kurucular kurulunda yer alan tek milletvekili bir süre önce AKP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu oldu.

Eski AKP'li bakanlardan Sadullah Ergin, Selma Aliye Kavaf, Nihat Ergün, bazı eski AKP milletvekilleri, gazeteci yazar Gülay Göktürk de kurucular listesinde yer alan isimler arasında yer alırken, baştan beri partinin kuruluş çalışmaları içinde yer almasına karşın eski bakanlardan Beşir Atalay, Eski AYM Başkanı Haşim Kılıç, eski AYM Raportörü Osman Can'ın da aralarında bulunduğu isimlerin kurucular listesinde olmaması dikkat çekti.





Ali Babacan partisinin kuruluş dilekçesini bugün vereceğini, Fox TV'de katıldığı programda ilan etti. Ardından da saat 10.30'da kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi.

Partinin Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) adıyla kurulduğu iddiası kulislere yansırken, Babacan, kuruluş listesi bakanlığa sunulan partisinin ismini tanıtım toplantısının yapılacağı çarşamba günü açıklanacağını ifade etti.

AKP'li bakan ve milletvekilleri listede

Yeni partinin 90 kişilik Kurucular listesinde, Genel Başkan olması beklenen Ali Babacan, ilk sırada yer alırken, diğer isimlerle ilgili "alfabetik" sıralamaya gidildi. AKP hükümetlerinde bakanlık görevi yapan Ali Babacan'ın yanısıra, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, eski Sanayi Bakanı Nihat Ergün, eski Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, parti kurucuları arasında yer aldı.

Mazlum-Der yöneticileri Ahmet Faruk Ünsal ile Mehmet Emin Ekmen'in de aralarında yer aldığı eski AKP Milletvekilleri, Abdürrahim Aksoy, Ali İhsan Merdanoğlu, Hasan Karal, Hatice Dudu Özkal, Çankırı'daki 'FETÖ Çatı Davası'nda tutuksuz sanık olarak da yargılanan İdris Şahin, Kerem Altun, Medeni Yılmaz, Metin Kaşıkoğlu, Mustafa Nuri Akbulut, Abdurrahman Müfit Yetkin, Kurucular Kurulu'nda yer alan isimler oldu.





Ağlayarak istifa etmişti

Babacan'ın partisinde yer alan dikkat çeken isimlerden birisi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi doğrultusunda "metal yorgunluğu" gerekçesiyle 2017'de başkanlık görevini bırakmak zorunda kalan eski Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur oldu.

İlk başta istifaya direnen Uğur, "Aileme varan tehditler alıyorum" diyerek, görevinden ağlayarak istifa etmişti.

Erdoğan'ın eski danışmanı da listede

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın da yöneticileri arasında olduğu KADEM'de Yönetim Kurulu üyeliği yapan ve cumhurbaşkanlığı danışmanlığı görevinde de bulunan Elif Esen de yeni partide yer aldı.

Babacan, bakanlığı döneminde görev yapan bazı bürokratları da partisine taşıdı.

Eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir, eski Hazine Müsteşarı İbrahim Halil Çanakçı, eski Hazine Başkan Yardımcısı Cavit Dağdaş, emekli büyükelçi Abdurrahman Bilgiç, dikkat çeken isimler oldu. AKP'nin 2007 yılında anayasa taslağını hazırlayan isimlerden olan ve çözüm sürecinde kurulan "Akil İnsanlar Heyeti'nde yer alan Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem, Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) kurucularından Sanem Oktar da kurucular listesinde yer aldı.

Göktürk ve Fırat'ın kızı da kurucu

AKP'nin Kurucular Kurulu'nda yer alan, partide iki dönem milletvekilliği yapan ve geçen yıl yaşamını yitiren Dengir Mir Mehmet Fırat'ın kızı Münevver Helün Fırat, Babacan'ın partisinin kurucularından oldu.

16 genç kurucuya yer veren Babacan'ın, en genç parti kurucusu ise 1999 Deniz Karakullukçu oldu.

Gazeteci Gülay Göktürk de partinin kurucular listesine girdi.

Eski MHP, BBP, ANAP'lılar da listede

Partinin kurucular listesinde MHP kökenli Ramiz Ongun, eski BBP Genel Başkan Yardımcısı Musa Malik Yıldırım, eski Anavatan Partisi Milletvekili Halil Özsoy da kurucular listesinde yer aldı.

Ramiz Ongun, MHP'de olduğu dönemde, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye karşı genel başkan adayı olmuş, ancak kaybetmişti.

Asker kökenli isimler

Babacan güvenlik uzmanı Metin Gürcan ile emekli Korgeneral Mehmet Şanver'i de kurucular listesine aldı.Şanver, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, İstanbul'da kızının düğünü sırasında darbeciler tarafından rehin alınan komutanlar arasında yer almıştı.

Ali Babacan'ın partisinin kurucular kurulunun tam listesi:

Ali Babacan

Evrim Rızvanoğlu

Mehmet Şanver

Abdurrahim Aksoy

Fahriye Oya Kuyumcu

Meltem Gürler

Abdurrahman Bilgiç

Fazıl Hüsnü Erdem

Merve Mollamehmetoğlu Keleş

Abdurrahman Müfit Yetkin

Ferayi Ökmen

Metin Gürcan

Ahmet Burçin Yereli

Furkan Aydoğan

Metin Kaşıkoğlu

Ahmet Edip Uğur

Gül Didem Pekuz

Muhammed İkbal Seyda

Ahmet Ergin

Gülay Göktürk

Mustafa malik Yıldırım

Ahmet Faruk Ünsal

Gülçin Avşar

Mustafa Ergen

Ali İhsan Merdanoğlu

Haldun Hakcı

Mustafda Nuri Akbulut

Ali Rıza Babaoğlan

Hasan Canpolat

Mustafa Satıcı

Ali Ufuk Yaşar

Hasan Karal

Mustafa Uçak

Altuğ Ankaralı

Hatice Dudu Özkal

Mustafa Yeneroğlu

Arzu Kılıçlar

Hatice Selvi Demirel

Münevver Helün Fırat

Ayşe Ezgi Yıldırım

Hüseyin Nalbantoğlu

Nazlı Seda Vural

Bahar Ekşi

İbrahim Alper Akalın

Nevim Bilici

Baran Deniz Bağatur

İbrahim Dönertaş

Nihat Ergün

Bekir Sıtkı Aslan

İbrahim Gezer

Oğuzhan Aygören

Bilgehan Çetiner

İbrahim Halil Çanakçı

Ömer Rıfat Gencal

Birol Aydemir

İdris Şahin

Ramiz Ongun

Burak Dalgın

İhsan Günaydın

Rojat Ölmez

Burcu Yağan

İlker Çelik

Sadullah Ergin

Bünyamin Ünlü

Kadircan Köşdere

Sanem Oktar Öğüt

Canberk Demirci

Kadriye Esra Aygün

Sedat Kadıoğlu

Cavit Dağdaş

Kemal Can Gür

Selma Aliye Kavaf

Cem Avşar

Kerem Altun

Seyit Halil Özsoy

Cennet Uslu

Kerem Yavaşça

Tuğba Tapsız

Deniz Karakullukçu

Mahmut Sami Topbaş

Tunahan Elmas

Doğa Şanlıoğlu

Medeni Yılmaz

Yasemin Bilgel

Elif Esen

Mehmet Avcı

Zehra Zeynep Dereli

Essum Aslan

Mehmet Emin Ekmen

Zeynep Tatar

BBC

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