Ali Babacan'dan Anayasa'nın ilk dört maddesi sorusuna tepki çeken yanıt: Uygun iklim olursa konuşulur

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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi lideri Ali Babacan, ülkede "uygun iklim" olduğunda Anayasa'nın ilk dört maddesi üzerinde de konuşulabileceğini savundu. Babacan'ın değişiklik sinyali olarak algılanan çıkışı siyasilerin ve sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi lideri Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Anayasa açıklamalarının ardından gündeme gelebilecek değişiklikleri yorumlarken Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili söylediği sözlere eleştiri yağıyor.

"ACİL OLAN SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ"

Deutsche Welle Türkçe'de Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısını "gerçekçi" bulmadıklarını belirterek "Acil olan sistem değişikliği" dedi. Parlamenter sisteme geçişin gerekli olduğunu söyleyen Babacan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin ortak bir aday gösterilebileceğini ancak bu adayın da parlamenter geçişi sağlama sözü vermesi gerektiğini ifade etti.

Babacan, kendilerinin de bir anayasa değişikliği önerisi olduğunu belirtti, ancak bunun yeni bir anayasa yapma çalışması olmadığını söyledi.

"UYGUN ŞARTLAR OLURSA ANAYASA'NIN İLK 4 MADDESİ ÜZERİNDE KONUŞULUR"

Nevşin Mengü'nün Anayasa'nın ilk dört maddesinin tartışılmaya açılmasıyla ilgili sorusuna Babacan, "Şu anda bunları tartışmak için uygun iklim yok ülkede. Onun için hiç kimseyle konuşmuyoruz bu konuda" yanıtını verdi.

Babacan, "Uygun iklim olursa tartışır mısınız?" sorusuna karşılık, şu anda ülkede "ciddi çatlakların" oluştuğunu ancak "Günü geldiğinde zemin ve şartlar uygun olduğunda" Anayasa'nın ilk dört maddesi üzerinde de konuşulabileceğini söyledi.

BABACAN'IN İLK 4 MADDE SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili sözleri tepki çekti. Siyasilerin yanı sıra çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da Babacan'ın değişiklik sinyali olarak algılanan çıkışına sert çıktı.

ANAYASANIN İLK DÖRT MADDESİ NEDİR?

Madde 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

Madde-2 Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

Madde 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı "İstiklal Marşı"dır. Başkenti Ankara'dır.

Madde 4- Anayasanın 1. maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ve 2. maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3. maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

Gelen tepkilerden bazıları ise şöyle: