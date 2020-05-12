Ali Babacan, 23 Nisan mesajında Atatürk'e yer vermemesiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi
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Ali Babacan, 23 Nisan mesajında Atatürk'e yer vermemesiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'nin kuruluş yıl dönümünde paylaştığı mesajında, Atatürk'e yer vermesiyle ilgili tepkilere yanıt verdi. Babacan, "Teknik bir sorun çıktı ve bu durum bize yaklaşık 2,5 saat kaybettirdi. Birinci ikinci tweetle üçüncü tweet arasındaki 2,5 saatlik sürede maalesef bir yanlış algı oluştu. Ben de üzüldüm" dedi.

12.05.2020 17:29 | Son Güncelleme: 12.05.2020 17:44

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter'den yayınladığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında Atatürk'ü anmaması sonrası çok eleştirilmiş ardından ikinci kez mesaj yayınlamak durumunda kalmıştı. Babacan o gün yaşananlar anlattı.

"TEKNİK BİR SORUN ÇIKTI"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajınızda Atatürk'ü anmamasıyla eleştirilen Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Mesajın içeriği, 22 Nisan'da öğrencilerle yaptığımız bir etkinlik. 23 Nisan içerikli bir zoom toplantısı yaptık: Farklı illerden, farklı okullardan çocuklarla buluştuk. Bir gün sonra da buluşmayla ilgili görseller ve tweetler düzenlendi ve 3 planlama yapıldı. Birinci tweette kısa bir konu, ikincisinde çocuklarla yaptığımız görüşmenin 1 dakikalık bölümü, üçüncüsünde de çocuklarla yaptığımız toplantının daha geniş kesiti. Mesaj planlamamıza göre de o üçüncü tweetimizde Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili de bir ifade vardı. O arada teknik bir sorun çıktı ve bizim o uzun videonun revize edilmesi gerekti ve bu durum bize yaklaşık 2,5 saat kaybettirdi." ifadelerini kullandı.

"İKİ TWEET ARASINDA 2,5 SAAT OLUNCA YANLIŞ BİR ALGI OLUŞTU"

Oluşan algıdan dolayı çok üzüldüğünü belirten Babacan, "Birinci ikinci tweetle üçüncü tweet arasındaki 2,5 saatlik sürede maalesef bir yanlış algı oluştu. Ben de buna üzüldüm. Ama dönüp de bizim 22 Nisan'da çekimini yaptığımız, tamamen doğaçlama yaptığımız sohbete bakacak olursanız benim orada Mustafa Kemal Atatürk vurgum çok açık. Hem Birinci Meclis'i kuran, hem de Modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk diye vurgum var. Açıkçası üzüldüm. Niyet bu değil, olamaz da böyle bir şey. İletişimden sorumlu arkadaşlarımız da çok üzüldü, tamamen istenmeyen bir tablo ortaya çıktı doğrusu." açıklamasında bulundu.

Ali Babacan, 23 Nisan mesajında Atatürk'e yer vermemesiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi

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