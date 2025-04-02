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ALİ AYDIN KİMDİR? TRT Tabii'deki Mevlana dizisinin senaristi Ali Aydın kaç yaşında, nereli?

ALİ AYDIN KİMDİR? TRT Tabii'deki Mevlana dizisinin senaristi Ali Aydın kaç yaşında, nereli?
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Mevlana dizisinin senaristi Ali Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? Aybüke Pusat'a verdiği destekle gündeme gelen Ali Aydın'ın hayatı, kariyeri ve sosyal medyada dikkat çeken açıklamaları merak ediliyor. Peki, TRT Tabii'deki Mevlana dizisinin senaristi Ali Aydın kimdir? Ali Aydın kaç yaşında, nereli? İşte, detaylar…

TRT Tabii'de yayınlanan Mevlana dizisinin senaristi Ali Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? Son günlerde oyuncu Aybüke Pusat'a verdiği destekle sosyal medyada gündem olan Ali Aydın'ın hayatı, kariyeri ve açıklamaları merak konusu oldu. İşte, son günlerde yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren Ali Aydın hakkında merak edilenler…

ALİ AYDIN KİMDİR?

Ali Aydın, 25 Eylül 1981 tarihinde İstanbul'da doğmuş, Türk senarist, yönetmen ve yapımcıdır. Özellikle sinema ve televizyon dünyasında yazdığı senaryolar ve yönettiği projelerle tanınan Aydın, son dönemde TRT Tabii platformunda yayınlanan "Mevlana Celaleddin-i Rumi" dizisinin senaristi olarak adını duyurmuştur.

ALİ AYDIN KİMDİR? TRT Tabii'deki Mevlana dizisinin senaristi Ali Aydın kaç yaşında, nereli?ALİ AYDIN KİMDİR

Ali Aydın, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Yönetimi Bölümü mezunudur. Sinema kariyerine setlerde asistanlık yaparak adım atan Aydın, daha sonra televizyon dünyasında "Ihlamurlar Altında", "Canım Ailem" ve "Yol Arkadaşım" gibi sevilen dizilerde yardımcı yönetmenlik görevinde bulunmuştur.

ALİ AYDIN KİMDİR? TRT Tabii'deki Mevlana dizisinin senaristi Ali Aydın kaç yaşında, nereli?TRT Tabii'deki Mevlana dizisinin senaristi Ali Aydın kaç yaşında, nereli

2012 yılında senaryosunu yazıp yönettiği ilk uzun metrajlı filmi "Küf", uluslararası alanda büyük beğeni kazanmış ve 69. Venedik Film Festivali'nde "Geleceğin Aslanı (Lion of the Future)" ödülüne layık görülmüştür. Ardından 2019'da "Kronoloji" adlı filmiyle dikkatleri bir kez daha üzerine çekmiştir. Ali Aydın, yönetmenliğin yanı sıra birçok popüler dizide de senarist olarak görev almıştır. "Vatanım Sensin", "İstanbullu Gelin", "Çarpışma" gibi dizilerin senaryo ekiplerinde yer alarak önemli yapımlara katkı sunmuştur.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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